Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Катар
Сербия - Катар: обзор матча 11 ноября 2021
Сербия
11.11.2021, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Катар
45+2'
С. Лукич
51'
Л. Йович
53'
Д. Влахович
83'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сербия - Катар
ГОЛ! 4:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Д. Влахович
83'
75'
Замена
А. Хассан
️️️️
П. Мигель
Замена
Д. Тадич
️️️️
Л. Йович
74'
Замена
Н. Гудель
️️️️
М. Груйич
62'
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Н. Радоньич
53'
ГОЛ! 2:0!
Л. Йович
51'
Замена
У. Рачич
️️️️
Н. Максимович
46'
Замена
А. Терзич
️️️️
С. Павлович
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
А. Живкович
46'
Замена
Д. Влахович
️️️️
С. Лукич
46'
46'
Замена
К. Будиаф
️️️️
А. Мадибо
46'
Замена
️️️️
М. Мунтари
45'
+3
Желтая карточка
М. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
С. Лукич
45'
+2
Желтая карточка
М. Груйич
32'
30'
Желтая карточка
А. Мадибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Катар
0
Abdulaziz Elamin Hassan Mohammed
ЦП
5
Тарек Салман
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
6
Атем Абдулазиз
ЦФ
16
Буалем Хухи
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Алекса Терзич
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
12
Карим Будиаф
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Милинкович-Савич
25
Младенович
13
Митрович
3
Павлович
24
Спайич
5
Груйич
5
Максимович
14
Живкович
22
Лукич
7
Радоньич
8
Йович
1-5
0
23
Мадибо
1
Аль-Шиб
2
Мигель
16
Хухи
6
Абдулазиз
5
Максимович
19
Рачич
19
Рачич
5
Максимович
3
Павлович
17
Терзич
17
Терзич
3
Павлович
5
Груйич
6
Гудель
6
Гудель
5
Груйич
14
Живкович
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
14
Живкович
8
Йович
10
Тадич
10
Тадич
8
Йович
22
Лукич
23
Влахович
23
Влахович
22
Лукич
2
Мигель
3
Хассан
3
Хассан
2
Мигель
23
Мадибо
12
Будиаф
12
Будиаф
23
Мадибо
Остались в запасе
Сербия
Катар
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Драган Стойкович
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Сербия - Катар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Новости команд
Все
Сербия
Катар
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+