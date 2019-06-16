Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Катар
Парагвай - Катар: обзор матча 16 июня 2019
Парагвай
16.06.2019, воскресенье, 22:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Катар
4'
О. Кардосо (П)
56'
Д. Гонсалес
68'
А. Али
77'
Р. Рохас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Катар
88'
Замена
К. Будиаф
️️️️
А. Абдулазиз
Замена
Х. Итурбе
️️️️
С. Домингес
83'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
80'
Замена
К. Ортис
️️️️
Р. Рохас
79'
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Рохас
71'
Желтая карточка
Б. Хухи
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Али
Пас отдал
Т. Салман
61'
Желтая карточка
А. Хассан
ГОЛ! 2:0!
Д. Гонсалес
Пас отдал
М. Альмирон
56'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Э. Перес
46'
Желтая карточка
Э. Перес
40'
26'
Желтая карточка
Т. Салман
11'
Желтая карточка
А. Мадибо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Кардосо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
8
Родриго Рохас
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Сесилио Домингес
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
3
Хуан Эскобар
ПЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
14
Иван Торрес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Катар
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
18
Ахмед Фатехи
ЦП
17
Ахмад Дузандех
ЦП
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
20
Али Афиф
АП
4-2-1-3
1
Фернандес
23
Арсамендия
5
Бальбуэна
6
Алонсо
5
Вальдес
8
Рохас
16
Ортис
10
Альмирон
7
Кардосо
17
Перес
19
Домингес
3-3-1-3
1
Аль-Шиб
3
Хассан
15
аль-Рави
2
Мигель
6
Абдулазиз
5
Салман
23
Мадибо
16
Хухи
11
Афиф
19
Али
10
Аль-Хайдос
19
Домингес
11
Итурбе
11
Итурбе
19
Домингес
17
Перес
7
Гонсалес
7
Гонсалес
17
Перес
6
Абдулазиз
12
Будиаф
12
Будиаф
6
Абдулазиз
Остались в запасе
Парагвай
Катар
14
Иван Торрес
ЦП
3
Хуан Эскобар
ПЗ
16
Матиас Рохас
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
2
Иван Пирис
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
18
Ахмед Фатехи
ЦП
17
Ахмад Дузандех
ЦП
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
20
Али Афиф
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
14
Иван Торрес
ЦП
3
Хуан Эскобар
ПЗ
16
Матиас Рохас
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
2
Иван Пирис
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
18
Ахмед Фатехи
ЦП
17
Ахмад Дузандех
ЦП
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
20
Али Афиф
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Парагвай - Катар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Диего Аро Суэльдо
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Парагвай
Катар
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Сингапур – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Парагвая на победу в матче
12 ноября
Россия может сыграть с участником 1/8 финала ЧМ-2026
28 октября
1
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+