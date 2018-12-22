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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт - Касима Антлерс
Ривер Плейт - Касима Антлерс: обзор матча 22 декабря 2018
Ривер Плейт
22.12.2018, суббота, 16:30
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
4 : 0
Завершен
Касима Антлерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ривер Плейт - Касима Антлерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
- : -
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
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1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
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Ривер Плейт
Касима Антлерс
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
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1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
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В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
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Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
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«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
2019.07.15 19:39
4
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2018.12.22 18:22
4
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
2018.12.19 21:22
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
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