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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Монреаль
Канзаc Сити - Монреаль: обзор матча 30 апреля 2023
Канзаc Сити
30.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 14 тур
0 : 2
Завершен
Монреаль
35'
Б. Дюк
45+1'
М. Шоньер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Монреаль
90'
+6
Желтая карточка
М. Шоньер
90'
+5
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
Ч. Оффор
82'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
А. Ласситер
75'
Замена
I. Sunusi
️️️️
Б. Дюк
75'
Замена
Н. Салиба
️️️️
S. Rea
65'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
62'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
57'
Желтая карточка
А. Пулидо
53'
Замена
Р. Кастельянос
️️️️
Р. Володер
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Шоньер
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дюк
Желтая карточка
Д. Росеро
30'
27'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
27
Sean Rea
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
2-5-3
29
3
Росеро
6
Володер
27
Томми
77
Расселл
54
15
Эспиноза
8
Дэвис
20
Шаллой
9
Пулидо
22
4-4-3
22
Эррера
2
Ватерман
95
Корбо
4
Камачо
2
Ваньяма
66
Шоньер
7
Дюк
27
9
Оффор
7
Ласситер
40
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
6
Володер
19
Кастельянос
19
Кастельянос
6
Володер
9
Оффор
15
Торкелссон
15
Торкелссон
9
Оффор
27
24
Салиба
24
Салиба
27
7
Ласситер
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
7
Ласситер
7
Дюк
14
14
7
Дюк
Остались в запасе
Канзаc Сити
Монреаль
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Канзаc Сити - Монреаль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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