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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Камерун - Ливия
Камерун - Ливия: обзор матча 25 марта 2025
Камерун
25.03.2025, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ливия
27'
В. Абубакар (П)
53'
Б. Мбемо
61'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Ливия
Желтая карточка
Ф. Магри
90'
+3
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
М. Нгамале
71'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Д. Намасо
71'
67'
Желтая карточка
S. Elkouri
66'
Желтая карточка
M. Ellafi
Желтая карточка
К. Балеба
66'
Желтая карточка
К. Ву
64'
ГОЛ! 3:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Б. Мбемо
61'
ГОЛ! 2:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
К. Балеба
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Абубакар
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
24
Карлос Балеба
ЦП
2
Джексон Чачуа
ПВ
10
Брайан Мбемо
ПВ
14
Дэнни Намасо
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Ливия
12
Mourad Al Wuhayshi
ВР
4
Majdi Erteiba
ЦЗ
5
Ahmed Saleh
ЦЗ
3
Mutassim Sabbou
ЦЗ
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
2
Mohammed Eshtewi
ЦЗ
23
Bader Hasan
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
10
Muayid Ellafi
ЦП
15
Al Bahloul Bousahmin
ЦП
10
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
9
Ezzeddine Al Mariami
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
21
Джойским Дава
ЦЗ
8
Вилитти Юнусса
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Натан Н'Гуму
ПВ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Ливия
1
Ahmad Ayyad
ВР
22
Mohammed Al Dreibi
ВР
17
Hamza Al Mugsi
ЦЗ
11
Mahdi Al Kout
ЦЗ
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
14
Muhannad Eto'o
ЦП
13
Ahmed Saad
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
7
Mohammed Soula
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
4-1-3-2
23
Онана
5
Толо
4
Ву
18
Онгла
5
Нгаду-Нгаджуй
24
Балеба
19
Нгамале
2
Чачуа
10
Мбемо
10
Абубакар
14
Намасо
3-2-4-2
12
3
3
2
4
5
20
10
15
23
9
10
19
Нгамале
7
Н'Гуму
7
Н'Гуму
19
Нгамале
14
Намасо
9
Магри
9
Магри
14
Намасо
Остались в запасе
Камерун
Ливия
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
21
Джойским Дава
ЦЗ
8
Вилитти Юнусса
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Ahmad Ayyad
ВР
22
Mohammed Al Dreibi
ВР
17
Hamza Al Mugsi
ЦЗ
11
Mahdi Al Kout
ЦЗ
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
14
Muhannad Eto'o
ЦП
13
Ahmed Saad
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
7
Mohammed Soula
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
21
Джойским Дава
ЦЗ
8
Вилитти Юнусса
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
1
Ahmad Ayyad
ВР
22
Mohammed Al Dreibi
ВР
17
Hamza Al Mugsi
ЦЗ
11
Mahdi Al Kout
ЦЗ
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
14
Muhannad Eto'o
ЦП
13
Ahmed Saad
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
7
Mohammed Soula
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Камерун - Ливия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Информация о матче
Стадион:
Stade omnisport de Douala, Douala
Посещаемость:
28000
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