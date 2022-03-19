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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - КАМАЗ
Оренбург - КАМАЗ: обзор матча 19 марта 2022
Оренбург
19.03.2022, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
33'
Д. Фамейе
84'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - КАМАЗ
90'
+3
Вторая желтая
Н. Замалиев
87'
Желтая карточка
Б. Садыков
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
К. Капленко
85'
Замена
А. Корян
️️️️
М. Стаматов
85'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фамейе
84'
82'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Р. Аюкин
Желтая карточка
Р. Гойкович
81'
Желтая карточка
Е. Гошев
76'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
В. Обухов
74'
Замена
Д. Васильев
️️️️
Н. Титков
60'
45'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Желтая карточка
Н. Титков
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
33'
Желтая карточка
М. Сиваков
12'
5'
Желтая карточка
В. Игнатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
18
Дмитрий Васильев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
КАМАЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
3-3-2-2
1
Гошев
15
Эктов
3
Сиваков
3
Гойкович
30
Стаматов
8
Аюпов
12
Малых
18
Титков
55
Капленко
7
Фамейе
13
Обухов
4-4-1-1
71
Мамин
37
Потапов
44
Садыков
17
Пальцев
91
Куликов
11
Игнатенко
13
Замалиев
7
Аюкин
6
Свежов
37
Воронин
10
Янушковский
55
Капленко
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
55
Капленко
18
Титков
18
Васильев
18
Васильев
18
Титков
13
Обухов
17
Ковалев
17
Ковалев
13
Обухов
30
Стаматов
77
Корян
77
Корян
30
Стаматов
7
Аюкин
96
Смирнов
96
Смирнов
7
Аюкин
Остались в запасе
Оренбург
КАМАЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Остались в запасе
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Оренбург - КАМАЗ
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Александр Приходько (Москва)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Газовик
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