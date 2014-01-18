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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Кайсар
Волга - Кайсар: обзор матча 18 января 2014
Волга
18.01.2014, суббота, 19:30
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Кайсар
13'
А. Каряка
52'
А. Путило
90'
А. Миносян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Кайсар
ГОЛ! 3:0!
А. Миносян
90'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
Д. Полянин
73'
Замена
А. Даниленко
️️️️
М. Мукенди
62'
Замена
А. Миносян
️️️️
Ш. Бибилов
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Путило
52'
Замена
А. Шуленин
️️️️
Л. Шелтон
46'
Замена
В. Кичин
️️️️
Е. Алдонин
46'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Р. Концедалов
46'
Замена
Д. Колодин
️️️️
А. Каряка
46'
Замена
А. Ропотан
️️️️
М. Родич
46'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
П. Польчак
46'
Замена
А. Буйволов
️️️️
М. Ковальчик
46'
Замена
М. Мукенди
️️️️
Д. Сычев
33'
Замена
А. Путило
️️️️
М. Дворнекович
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Каряка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Волга - Кайсар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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