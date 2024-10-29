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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Кайзерслаутерн
Штутгарт - Кайзерслаутерн: обзор матча 29 октября 2024
Штутгарт
29.10.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
14'
Н. Вольтемаде
76'
К. Фюрих
43'
Б. Томяк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Э. Мийо
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
D. Hanslik
Замена
Й. Вагноман
️️️️
П. Штенцель
87'
86'
Желтая карточка
Э. Векессер
85'
Замена
Р. Тачи
️️️️
D. Yokota
80'
Желтая карточка
Т. Рашль
79'
Замена
Т. Рашль
️️️️
М. Риттер
ГОЛ! 2:1!
К. Фюрих
Пас отдал
Э. Демирович
76'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Ф. Ридер
76'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
К. Фюрих
76'
62'
Желтая карточка
М. Риттер
59'
Замена
A. Opoku
️️️️
К. Редондо
59'
Замена
D. Hanslik
️️️️
Р. Ахе
Замена
Д. Ундав
️️️️
Н. Вольтемаде
59'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Ф. Кретциг
59'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Томяк
Желтая карточка
К. Фюрих
36'
ГОЛ! 1:0!
Н. Вольтемаде
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
26
Luca Sirch
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
7
Марлон Риттер
(К)
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Кайзерслаутерн
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
32
Афиз Арему
ОП
37
Leon Robinson
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Бредлов
91
Чейз
3
Хендрикс
16
Каразор
13
Кретциг
15
Штенцель
32
Ридер
10
Фюрих
9
Демирович
27
Вольтемаде
3-2-1-3
1
Краль
8
Циммер
3
Томяк
33
Эльведи
22
Хойер
13
Векессер
11
Редондо
17
9
Ахе
7
Риттер
15
Штенцель
4
Вагноман
4
Вагноман
15
Штенцель
13
Кретциг
6
Штиллер
6
Штиллер
13
Кретциг
32
Ридер
20
Мийо
20
Мийо
32
Ридер
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
27
Вольтемаде
26
Ундав
26
Ундав
27
Вольтемаде
7
Риттер
21
Рашль
21
Рашль
7
Риттер
9
Ахе
19
19
9
Ахе
17
29
Тачи
29
Тачи
17
11
Редондо
17
17
11
Редондо
Остались в запасе
Штутгарт
Кайзерслаутерн
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
32
Афиз Арему
ОП
37
Leon Robinson
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Остались в запасе
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
32
Афиз Арему
ОП
37
Leon Robinson
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Штутгарт - Кайзерслаутерн
2
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
3
Количество передач
674
297
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Кайзерслаутерн
- : -
02.12.2026
Фрайбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
МХПАрена
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