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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Кабо-Верде
Португалия - Кабо-Верде: обзор матча 31 марта 2015
Португалия
31.03.2015, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Кабо-Верде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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