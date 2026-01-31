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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Ягеллония
Видзев - Ягеллония: обзор матча 31 января 2026
Видзев
31.01.2026, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 3
Завершен
Ягеллония
89'
S. Bergier (П)
36'
B. Mazurek
55'
А. Пулулу (П)
80'
N. Wojtuszek
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Ягеллония
Завершен
Желтая карточка
Рикардо Висус
90'
+4
Желтая карточка
Карлос Исаак
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Анди Пельмар
Замена
Пшемыслав Вишневски
️️️️➡️️
Стелиос Андреу
90'
90'
+6'
89'
Замена
Guilherme Montóia
️️️️➡️️
Афимико Пулулу
ГОЛ с пенальти! 1:3!
S. Bergier
89'
85'
Желтая карточка
Sławomir Abramowicz
81'
Замена
Леон Флеч
️️️️➡️️
Алехандро Посо
81'
Замена
Самед Баждар
️️️️➡️️
Bartosz Mazurek
80'
ГОЛ! 0:3!
Norbert Wojtuszek
Желтая карточка
Юлиан Шеху
76'
Желтая карточка
Mariusz Fornalczyk
68'
Замена
Карлос Исаак
️️️️➡️️
Marcel Krajewski
65'
60'
Замена
Матиас Науэль
️️️️➡️️
Камил Йозвяк
Желтая карточка
Лукас Лерагер
59'
Замена
Mariusz Fornalczyk
️️️️➡️️
Bartlomiej Pawlowski
56'
Замена
Эмиль Корнвиг
️️️️➡️️
Анди Зекири
56'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Афимико Пулулу
45'
+1'
36'
ГОЛ! 0:1!
Bartosz Mazurek
Пас отдал
Хесус Имас
15'
Желтая карточка
Камил Йозвяк
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
1
Бартломей Дронговски
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
5
Стелиос Андреу
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
(К)
ЦП
22
Осман Букари
ПВ
17
Christopher Cheng
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
13
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
7
Алехандро Посо
ПЗ
6
Тарас Романчук
ОП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
86
Bartosz Mazurek
ЦП
11
Хесус Имас
АП
10
Афимико Пулулу
ЛВ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Видзев
30
Велько Илич
ВР
98
Maciej Kikolski
ВР
3
Самуэль Козловски
ЛЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
19
Dion Gallapeni
ЦЗ
2
Карлос Исаак
ПЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
31
Леон Флеч
ОП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
19
Матиас Науэль
ЛВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
90
Maciej Kuczynski
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Дронговски
91
14
Висус
5
Андреу
6
Шеху
21
Лерагер
19
22
Букари
99
9
Зекири
17
4-1-2-2-1
50
7
Посо
27
13
Виталь
70
Пельмар
6
Романчук
15
86
11
Имас
10
Пулулу
72
Йозвяк
5
Андреу
25
Вишневски
25
Вишневски
5
Андреу
91
2
Исаак
2
Исаак
91
9
Зекири
8
Корнвиг
8
Корнвиг
9
Зекири
19
7
7
19
10
Пулулу
23
23
10
Пулулу
7
Посо
31
Флеч
31
Флеч
7
Посо
72
Йозвяк
19
Науэль
19
Науэль
72
Йозвяк
86
9
Баждар
9
Баждар
86
Остались в запасе
Видзев
Ягеллония
30
Велько Илич
ВР
98
Maciej Kikolski
ВР
3
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
19
Dion Gallapeni
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
66
Adrian Damasiewicz
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
85
Eryk Kozlowski
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
90
Maciej Kuczynski
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
98
Maciej Kikolski
ВР
3
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
19
Dion Gallapeni
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
85
Eryk Kozlowski
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
90
Maciej Kuczynski
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Видзев - Ягеллония
5
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
16
Офсайды
0
2
Количество передач
396
348
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16645
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Польша. Экстракласа, 34 тур
Видзев
2 : 1
23.05.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
1 : 0
15.05.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 32 тур
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3 : 1
09.05.2026
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Польша. Экстракласа, 31 тур
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1 : 0
01.05.2026
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Польша. Экстракласа, 30 тур
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2 : 0
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23.05.2026
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