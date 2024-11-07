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Лига конференций 2026/2027
Ягеллония - Мольде
Ягеллония - Мольде: обзор матча 07 ноября 2024
Ягеллония
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
3 : 0
Завершен
Мольде
6'
А. Пулулу
60'
К. Хансен
75'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Мольде
87'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
А. Хагельскьер
Замена
М. Листковски
️️️️
Д. Чурлинов
85'
Замена
Т. Силва
️️️️
Х. Имас
85'
Замена
P. Kováčik
️️️️
М. Сачек
85'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
79'
77'
Замена
S. Milian Granaas
️️️️
М. Меллер Дели
77'
Замена
Э. Хестад
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 3:0!
К. Хансен
Пас отдал
Х. Имас
75'
Замена
Нене
️️️️
J. Kubicki
67'
62'
Замена
Э. Хауган
️️️️
Х. Стеневик
ГОЛ! 2:0!
К. Хансен
Пас отдал
Х. Имас
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Пулулу
Пас отдал
J. Kubicki
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
(К)
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Peter Kováčik
ЦП
18
Нене
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
24
Фредерик Илер
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
3-1-1-3-2
50
Абрамович
8
Моутинью
3
Стойинович
61
Сачек
6
Романчук
14
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
26
Дигес
99
Хансен
4-3-3
22
Посиадала
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
38
Амундсен
8
Левик
6
Энггор
10
Брейвик
17
Дели
18
Стеневик
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
61
Сачек
77
77
61
Сачек
14
18
Нене
18
Нене
14
11
Имас
82
Силва
82
Силва
11
Имас
21
Чурлинов
29
Листковски
29
Листковски
21
Чурлинов
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
45
Хагельскьер
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
45
Хагельскьер
18
Стеневик
19
Хауган
19
Хауган
18
Стеневик
17
Дели
23
23
17
Дели
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Ягеллония
Мольде
1
Макс Стриек
ВР
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Ягеллония - Мольде
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
15
Офсайды
4
1
Количество передач
457
525
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.23
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
0 : 0
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Информация о матче
Главный судья:
Милош Миланович
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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