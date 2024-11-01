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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Виссел Кобе - Джубило Ивата
Виссел Кобе - Джубило Ивата: обзор матча 01 ноября 2024
Виссел Кобе
01.11.2024, пятница, 13:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Джубило Ивата
47'
T. Miyashiro
53'
T. Yamakawa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Джубило Ивата
Замена
R. Hatsuse
️️️️
Й. Муто
90'
+1
Замена
R. Kikuchi
️️️️
Й. Идегучи
90'
+1
Замена
Y. Kuwasaki
️️️️
G. Sakai
80'
Замена
J. Patric
️️️️
T. Miyashiro
80'
65'
Замена
М. Пейшото
️️️️
S. Nakamura
61'
Желтая карточка
H. Hilo
57'
Замена
H. Yamada
️️️️
J. Croux
57'
Замена
R. Watanabe
️️️️
K. Takahata
ГОЛ! 2:0!
T. Yamakawa
Пас отдал
T. Ogihara
53'
ГОЛ! 1:0!
T. Miyashiro
Пас отдал
Ю. Осако
47'
45'
+3
Желтая карточка
S. Nakamura
Замена
D. Sasaki
️️️️
R. Hirose
38'
25'
Желтая карточка
Р. Грака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Джубило Ивата
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Hassan Hilo
ЦЗ
16
Makito Ito
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
50
Hiroto Uemura
ЦЗ
25
Shun Nakamura
ЦП
17
Keita Takahata
ЦП
11
Jordy Croux
ЦФ
13
Ryo Germain
ЦФ
4
K. Matsubara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
Джубило Ивата
24
Mitsuki Sugimoto
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
7
Rikiya Uehara
ЦП
10
Hiroki Yamada
ЦП
55
Ryo Watanabe
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
3-2-2-3
1
Маекава
3
Тулер
15
37
4
24
7
Идегучи
6
11
10
Осако
11
Муто
3-2-2-3
1
Кавашима
36
Грака
26
50
6
16
25
17
4
13
11
7
Идегучи
4
4
7
Идегучи
11
Муто
21
21
11
Муто
24
25
25
24
11
26
26
11
37
13
13
37
11
10
10
11
17
55
55
17
25
99
Пейшото
99
Пейшото
25
Остались в запасе
Виссел Кобе
Джубило Ивата
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
Главный тренер
Такаюки Йосида
24
Mitsuki Sugimoto
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
7
Rikiya Uehara
ЦП
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Остались в запасе
21
Shota Arai
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
Остались в запасе
24
Mitsuki Sugimoto
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
7
Rikiya Uehara
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Статистика матча Виссел Кобе - Джубило Ивата
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
18
Количество передач
593
205
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
45
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Джубило Ивата
2 : 1
30.11.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 29 тур
Джубило Ивата
3 : 4
16.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 36 тур
Джубило Ивата
3 : 4
09.11.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 35 тур
Виссел Кобе
2 : 0
01.11.2024
Джубило Ивата
Информация о матче
Главный судья:
Yudai Yamamoto, Japan
Стадион:
Noevir Stadium, Kobe
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