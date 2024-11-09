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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Джубило Ивата - Гамба Осака
Джубило Ивата - Гамба Осака: обзор матча 09 ноября 2024
Джубило Ивата
09.11.2024, суббота, 09:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
3 : 4
Завершен
Гамба Осака
23'
R. Watanabe
87'
R. Uehara
27'
Р. Ханда
45+9'
R. Yamashita
62'
T. Usami (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джубило Ивата - Гамба Осака
90'
+8
Замена
S. Nakano
️️️️
Y. Fukuda
88'
Замена
И. Жебали
️️️️
T. Usami
ГОЛ! 2:3!
R. Uehara
Пас отдал
М. Пейшото
87'
77'
Замена
Y. Fukuda
️️️️
S. Kurata
77'
Замена
J. Alano
️️️️
R. Yamashita
Замена
K. Takahata
️️️️
K. Matsubara
71'
Замена
М. Пейшото
️️️️
M. Ito
71'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
T. Usami
Замена
H. Yamada
️️️️
R. Watanabe
61'
Желтая карточка
Р. Грака
60'
Желтая карточка
R. Watanabe
54'
54'
Желтая карточка
R. Yamashita
45'
+9
ГОЛ! 1:2!
R. Yamashita
Пас отдал
K. Kurokawa
Желтая карточка
R. Germain
42'
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ханда
Пас отдал
T. Suzuki
ГОЛ! 1:0!
R. Watanabe
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джубило Ивата
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Hassan Hilo
ЦЗ
16
Makito Ito
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
28
Masaya Matsumoto
ЦП
7
Rikiya Uehara
ЦП
11
Jordy Croux
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
4
K. Matsubara
(К)
ЦФ
55
Ryo Watanabe
ЦФ
13
Ryo Germain
ЦФ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Гамба Осака
22
Jun Ichimori
ВР
2
Shota Fukuoka
ЦЗ
6
Keisuke Kurokawa
ЦЗ
3
Рику Ханда
ПЗ
16
T. Suzuki
ЦП
10
S. Kurata
ЦП
17
R. Yamashita
ЦП
7
T. Usami
(К)
ЦФ
4
Shinnosuke Nakatani
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
13
Иса Сакамото
ЦФ
Главный тренер
Дани Поятос
Джубило Ивата
21
Ryuki Miura
ВР
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
50
Hiroto Uemura
ЦЗ
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
17
Keita Takahata
ЦП
10
Hiroki Yamada
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Гамба Осака
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
47
Shinya Nakano
ЦЗ
15
T. Kishimoto
ЦЗ
47
Juan Alano
ЦП
27
Rin Mito
ЦП
14
Yuya Fukuda
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
3-2-5
1
Кавашима
6
16
36
Грака
28
7
25
13
55
4
11
3-3-4
22
3
Ханда
6
2
16
10
17
13
Сакамото
23
4
7
4
17
17
4
55
10
10
55
16
99
Пейшото
99
Пейшото
16
47
47
17
47
47
17
10
14
14
10
7
11
Жебали
11
Жебали
7
Остались в запасе
Джубило Ивата
Гамба Осака
21
Ryuki Miura
ВР
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
50
Hiroto Uemura
ЦЗ
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
15
T. Kishimoto
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
Главный тренер
Дани Поятос
Остались в запасе
21
Ryuki Miura
ВР
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
50
Hiroto Uemura
ЦЗ
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
Остались в запасе
1
Masaaki Higashiguchi
ВР
15
T. Kishimoto
ЦЗ
27
Rin Mito
ЦП
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Главный тренер
Дани Поятос
Статистика матча Джубило Ивата - Гамба Осака
3
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
283
506
Сейвы
3
1
Точность передач %
64
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Джубило Ивата
2 : 1
30.11.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 29 тур
Джубило Ивата
3 : 4
16.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 36 тур
Джубило Ивата
3 : 4
09.11.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 35 тур
Виссел Кобе
2 : 0
01.11.2024
Джубило Ивата
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Гамба Осака
2 : 0
25.11.2026
Порт
Япония. Джей-лига, 15 тур
Гамба Осака
0 : 1
21.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Yoshiro Imamura, Japan
Стадион:
Yamaha Stadium, Iwata
Посещаемость:
13640
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