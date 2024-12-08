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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Саган Тосу - Джубило Ивата
Саган Тосу - Джубило Ивата: обзор матча 08 декабря 2024
Саган Тосу
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Джубило Ивата
16'
C. Togashi
30'
M. Ryan
59'
M. Ryan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саган Тосу - Джубило Ивата
71'
Замена
R. Hirakawa
️️️️
R. Uehara
Замена
M. Okamoto
️️️️
P. Il-Kyu
67'
Замена
N. Fujita
️️️️
W. Harada
67'
Замена
K. Ueebisu
️️️️
Y. Maruhashi
62'
ГОЛ! 3:0!
M. Ryan
Пас отдал
В. Сливка
59'
56'
Замена
K. Fujikawa
️️️️
S. Nakamura
46'
Замена
М. Пейшото
️️️️
K. Takahata
46'
Замена
H. Yamada
️️️️
M. Matsumoto
ГОЛ! 2:0!
M. Ryan
Пас отдал
H. Nakahara
30'
21'
Желтая карточка
J. Croux
ГОЛ! 1:0!
C. Togashi
Пас отдал
H. Nakahara
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саган Тосу
1
Park Il-Kyu
ВР
42
Wataru Harada
(К)
ЦЗ
28
Yusuke Maruhashi
ЦЗ
5
Seiji Kimura
ЦЗ
4
Yuta Imazu
ЦЗ
11
Hikaru Nakahara
ЦП
31
K. Nishiya
ЦП
6
Akito Fukuta
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Джубило Ивата
1
Эиджи Кавашима
ВР
16
Makito Ito
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
50
Hiroto Uemura
ЦЗ
17
Keita Takahata
ЦП
25
Shun Nakamura
ЦП
7
Rikiya Uehara
ЦП
28
Masaya Matsumoto
ЦП
4
K. Matsubara
(К)
ЦФ
11
Jordy Croux
ЦФ
13
Ryo Germain
ЦФ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Саган Тосу
31
Masahiro Okamoto
ВР
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
16
Katsunori Ueebisu
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
24
Tojiro Kubo
ЦП
14
Naoyuki Fujita
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Джубило Ивата
21
Ryuki Miura
ВР
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
13
Kotaro Fujikawa
ЦП
10
Hiroki Yamada
ЦП
16
Rei Hirakawa
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
4-4-2
1
42
5
4
28
11
6
14
Сливка
31
30
9
3-4-3
1
Кавашима
16
36
Грака
50
25
7
28
17
13
11
4
1
31
31
1
28
16
16
28
42
14
14
42
25
13
13
25
28
10
10
28
7
16
16
7
17
99
Пейшото
99
Пейшото
17
Остались в запасе
Саган Тосу
Джубило Ивата
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
24
Tojiro Kubo
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
21
Ryuki Miura
ВР
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Остались в запасе
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
24
Tojiro Kubo
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Остались в запасе
21
Ryuki Miura
ВР
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
Главный тренер
Кента Каваи
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Статистика матча Саган Тосу - Джубило Ивата
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
440
416
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
30.11.2024
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 36 тур
Саган Тосу
1 : 2
09.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 35 тур
Саган Тосу
2 : 1
03.11.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 34 тур
Киото Санга
2 : 0
19.10.2024
Саган Тосу
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Джубило Ивата
2 : 1
30.11.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 29 тур
Джубило Ивата
3 : 4
16.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 36 тур
Джубило Ивата
3 : 4
09.11.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 35 тур
Виссел Кобе
2 : 0
01.11.2024
Джубило Ивата
Информация о матче
Главный судья:
Koichiro Fukushima, Japan
Стадион:
Ekimae Real Estate Stadium, Tosu
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