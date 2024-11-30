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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Нагоя Грампус - Саган Тосу
Нагоя Грампус - Саган Тосу: обзор матча 30 ноября 2024
Нагоя Грампус
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
0 : 3
Завершен
Саган Тосу
8'
В. Сливка
10'
H. Nakahara
67'
H. Nakahara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нагоя Грампус - Саган Тосу
88'
Замена
V. Araújo
️️️️
C. Togashi
84'
Замена
N. Fujita
️️️️
A. Fukuta
84'
Замена
K. Yamazaki
️️️️
K. Ueebisu
Замена
H. Yoshida
️️️️
K. Shiihashi
84'
Замена
K. Nakayama
️️️️
R. Izumi
84'
Замена
K. Junker
️️️️
K. Nagai
69'
67'
ГОЛ! 0:3!
H. Nakahara
Замена
R. Yamanaka
️️️️
S. Tokumoto
62'
Замена
P.
️️️️
Y. Yamagishi
46'
Замена
T. Kikuchi
️️️️
T. Uchida
46'
26'
Желтая карточка
Y. Maruhashi
10'
ГОЛ! 0:2!
H. Nakahara
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Сливка
Пас отдал
A. Fukuta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нагоя Грампус
1
Mitchell Langerak
(К)
ВР
17
Takuya Uchida
ЦЗ
55
Shuhei Tokumoto
ЦЗ
4
Akinari Kawazura
ЦЗ
20
Kennedy Mikuni
ЦЗ
7
Ryuji Izumi
ЦП
15
Sho Inagaki
ЦП
34
Keiya Shiihashi
ЦП
14
Tsukasa Morishima
ЦП
11
Yuya Yamagishi
ЦФ
18
Kensuke Nagai
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Саган Тосу
1
Park Il-Kyu
ВР
5
Seiji Kimura
ЦЗ
16
Katsunori Ueebisu
ЦЗ
28
Yusuke Maruhashi
ЦЗ
4
Yuta Imazu
ЦЗ
6
Akito Fukuta
(К)
ЦП
11
Hikaru Nakahara
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
17
Tsubasa Terayama
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Нагоя Грампус
16
Yohei Takeda
ВР
29
Haruki Yoshida
ЦП
27
Katsuhiro Nakayama
ЦП
60
Ryosuke Yamanaka
ЦП
33
Taichi Kikuchi
ЦП
77
Kasper Junker
ЦФ
10
Patric
ЦФ
Саган Тосу
31
Masahiro Okamoto
ВР
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
14
Naoyuki Fujita
ЦП
7
Jajá
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
11
Vinícius Araújo
ЦФ
4-4-2
1
17
4
20
55
7
34
14
15
18
11
4-5-1
1
16
28
4
5
6
25
17
14
Сливка
11
30
34
29
29
34
7
27
27
7
55
60
60
55
17
33
33
17
18
77
77
18
11
10
10
11
16
30
30
16
6
14
14
6
30
11
11
30
Остались в запасе
Нагоя Грампус
Саган Тосу
16
Yohei Takeda
ВР
Главный тренер
Кента Хасегава
31
Masahiro Okamoto
ВР
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Остались в запасе
16
Yohei Takeda
ВР
Остались в запасе
31
Masahiro Okamoto
ВР
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Главный тренер
Кента Каваи
Статистика матча Нагоя Грампус - Саган Тосу
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
18
Офсайды
3
1
Количество передач
576
321
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
25.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
30.11.2024
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 36 тур
Саган Тосу
1 : 2
09.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 35 тур
Саган Тосу
2 : 1
03.11.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 34 тур
Киото Санга
2 : 0
19.10.2024
Саган Тосу
Информация о матче
Главный судья:
Koji Takasaki, Japan
Стадион:
Тойота
Новости команд
Все
Нагоя Грампус
Саган Тосу
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
2018.11.24 13:20
2
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
2018.01.03 11:14
6
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
2017.12.30 00:20
6
Жо продолжит карьеру в Японии
2017.12.23 10:31
2
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
2018.11.24 13:20
2
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
2018.01.03 11:14
6
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
2017.12.30 00:20
6
Жо продолжит карьеру в Японии
2017.12.23 10:31
2
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