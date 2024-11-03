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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Саган Тосу - Матида Зельвия
Саган Тосу - Матида Зельвия: обзор матча 03 ноября 2024
Саган Тосу
03.11.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Матида Зельвия
84'
T. Terayama
66'
И. Дрешевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саган Тосу - Матида Зельвия
89'
Замена
J. Suzuki (pen.)
️️️️
J. Min-gyu
ГОЛ! 1:1!
T. Terayama
84'
78'
Замена
K. Sento
️️️️
R. Shirasaki
73'
Желтая карточка
Ш. Фудзио
66'
ГОЛ! 0:1!
И. Дрешевич
56'
Замена
Ш. Фудзио
️️️️
Н. Сан-Хо
46'
Замена
O. Se-Hun
️️️️
М. Дюк
46'
Замена
H. Heroki Mochizuki
️️️️
D. Sugioka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саган Тосу
1
Park Il-Kyu
ВР
42
Wataru Harada
(К)
ЦЗ
28
Yusuke Maruhashi
ЦЗ
5
Seiji Kimura
ЦЗ
4
Yuta Imazu
ЦЗ
6
Akito Fukuta
ЦП
31
K. Nishiya
ЦП
11
Hikaru Nakahara
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
47
Daichi Suzuki
ЦФ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Матида Зельвия
1
Косеи Тани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Jang Min-gyu
ЦЗ
26
Daiki Sugioka
ЦЗ
18
Kotaro Hayashi
ЦЗ
10
На Сан-Хо
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
18
H. Shimoda
(К)
ЦП
22
K. Fujimoto
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Саган Тосу
31
Masahiro Okamoto
ВР
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
17
Tsubasa Terayama
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Матида Зельвия
23
Koki Fukui
ВР
3
J. Suzuki (pen.)
ЦЗ
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
8
K. Sento
ЦП
30
Y. Nakashima
ЦФ
15
Шота Фудзио
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
4-4-2
1
42
5
4
28
6
11
14
Сливка
31
30
47
4-2-2-2
1
Тани
20
26
18
5
Дрешевич
23
18
10
Сан-Хо
7
Сома
15
Дюк
22
20
3
3
20
26
6
6
26
23
8
8
23
10
Сан-Хо
15
Фудзио
15
Фудзио
10
Сан-Хо
15
Дюк
9
9
15
Дюк
Остались в запасе
Саган Тосу
Матида Зельвия
31
Masahiro Okamoto
ВР
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
17
Tsubasa Terayama
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
23
Koki Fukui
ВР
30
Y. Nakashima
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Остались в запасе
31
Masahiro Okamoto
ВР
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
17
Tsubasa Terayama
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Остались в запасе
23
Koki Fukui
ВР
30
Y. Nakashima
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Главный тренер
Го Курода
Статистика матча Саган Тосу - Матида Зельвия
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
7
7
Офсайды
1
2
Количество передач
293
402
Сейвы
3
1
Точность передач %
65
71
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
30.11.2024
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 36 тур
Саган Тосу
1 : 2
09.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 35 тур
Саган Тосу
2 : 1
03.11.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 34 тур
Киото Санга
2 : 0
19.10.2024
Саган Тосу
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Матида Зельвия
0 : 0
21.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Матида Зельвия
0 : 0
01.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 12 тур
Виссел Кобе
0 : 0
24.10.2026
Матида Зельвия
Информация о матче
Главный судья:
Hayato Shimizu, Japan
Стадион:
Ekimae Real Estate Stadium, Tosu
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