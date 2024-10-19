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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Киото Санга - Саган Тосу
Киото Санга - Саган Тосу: обзор матча 19 октября 2024
Киото Санга
19.10.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Саган Тосу
65'
M. Túlio
90'
S. Fukuda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киото Санга - Саган Тосу
90'
+6
Красная карточка
M. Ryan
ГОЛ! 2:0!
S. Fukuda
90'
Замена
T. Matsuda
️️️️
R. Elias
80'
Замена
S. Hiraga
️️️️
T. Hirato
80'
Замена
H. Appiah Tawiah
️️️️
K. Sato
80'
80'
Замена
S. Kimura
️️️️
A. Fukuta
70'
Замена
Y. Maruhashi
️️️️
К. Тхэ-Хен
Замена
D. Kaneko
️️️️
S. Fukuoka
70'
Желтая карточка
Y. Miyamoto
66'
66'
Желтая карточка
W. Harada
ГОЛ! 1:0!
M. Túlio
65'
Желтая карточка
S. Fukuoka
47'
Замена
G. Ota
️️️️
Y. Toyokawa
14'
Красная карточка
S. Gu
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киото Санга
25
Sung-Yun Gu
ВР
2
Shinnosuke Fukuda
ЦЗ
2
Yuta Miyamoto
ЦЗ
50
Yoshinori Suzuki
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
44
Kyo Sato
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
10
Shimpei Fukuoka
ЦП
18
Taiki Hirato
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
23
Yuta Toyokawa
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Саган Тосу
1
Park Il-Kyu
ВР
42
Wataru Harada
(К)
ЦЗ
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
3
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
31
K. Nishiya
ЦП
11
Hikaru Nakahara
ЦП
21
Yuki Horigome
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Akito Fukuta
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Киото Санга
1
Gakuji Ota
ВР
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
19
Daiki Kaneko
ЦП
18
Temma Matsuda
ЦП
77
Мурило
ЦФ
31
Sora Hiraga
ЦФ
Саган Тосу
31
Masahiro Okamoto
ВР
28
Yusuke Maruhashi
ЦЗ
5
Seiji Kimura
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
47
Daichi Suzuki
ЦФ
4-5-2
25
2
50
2
Оливейра
2
24
Кавасаки
10
18
11
44
23
9
3-5-2
1
42
30
3
Тхэ-Хен
31
21
14
Сливка
6
11
30
9
23
1
1
23
44
5
5
44
10
19
19
10
9
18
18
9
18
31
31
18
3
Тхэ-Хен
28
28
3
Тхэ-Хен
6
5
5
6
Остались в запасе
Киото Санга
Саган Тосу
25
Тоичи Сузуки
ЛП
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
31
Masahiro Okamoto
ВР
7
Jajá
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
47
Daichi Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Остались в запасе
25
Тоичи Сузуки
ЛП
77
Мурило
ЦФ
Остались в запасе
31
Masahiro Okamoto
ВР
7
Jajá
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
47
Daichi Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Главный тренер
Кента Каваи
Статистика матча Киото Санга - Саган Тосу
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
10
Офсайды
0
4
Количество передач
224
396
Сейвы
2
4
Точность передач %
63
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
03.11.2026
Киото Санга
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
30.11.2024
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 36 тур
Саган Тосу
1 : 2
09.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 35 тур
Саган Тосу
2 : 1
03.11.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 34 тур
Киото Санга
2 : 0
19.10.2024
Саган Тосу
Информация о матче
Главный судья:
Koichiro Fukushima, Japan
Стадион:
Sanga Stadium, Kyoto
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