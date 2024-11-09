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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Саган Тосу - Йокогама Маринос
Саган Тосу - Йокогама Маринос: обзор матча 09 ноября 2024
Саган Тосу
09.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Йокогама Маринос
26'
W. Harada
45+2'
Т. Нисимура
81'
A. Lopes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саган Тосу - Йокогама Маринос
86'
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ян
86'
Замена
A. Uenaka
️️️️
Т. Нисимура
Замена
T. Terayama
️️️️
K. Nishiya
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
A. Lopes
Пас отдал
J. Amano
69'
Замена
J. Amano
️️️️
R. Yamane
59'
Замена
K. Inoue
️️️️
Ã.
59'
Замена
E.
️️️️
T. Watanabe
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Нисимура
Пас отдал
R. Koike
Желтая карточка
W. Harada
33'
ГОЛ! 1:0!
W. Harada
Пас отдал
K. Nishiya
26'
Желтая карточка
K. Nishiya
20'
17'
Желтая карточка
T. Watanabe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саган Тосу
1
Park Il-Kyu
ВР
42
Wataru Harada
(К)
ЦЗ
4
Yuta Imazu
ЦЗ
5
Seiji Kimura
ЦЗ
28
Yusuke Maruhashi
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Hikaru Nakahara
ЦП
31
K. Nishiya
ЦП
6
Akito Fukuta
ЦП
47
Daichi Suzuki
ЦФ
30
Cayman Togashi
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
25
Ryuta Koike
(К)
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
18
Ян
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Саган Тосу
31
Masahiro Okamoto
ВР
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
17
Tsubasa Terayama
ЦП
7
Jajá
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
8
Kenta Inoue
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
14
Asahi Uenaka
ЦФ
40
Jun Amano
ЦФ
4-4-2
1
42
5
28
4
14
Сливка
31
6
11
30
47
4-2-1-3
21
39
44
41
25
20
28
18
Ян
9
17
20
Нисимура
31
17
17
31
39
4
4
39
17
8
8
17
18
Ян
8
8
18
Ян
20
Нисимура
14
14
20
Нисимура
28
40
40
28
Остались в запасе
Саган Тосу
Йокогама Маринос
31
Masahiro Okamoto
ВР
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Главный тренер
Кента Каваи
31
Fuma Shirasaka
ВР
8
Коджо Азиангбе
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Остались в запасе
31
Masahiro Okamoto
ВР
36
Fumiya Kitajima
ЦЗ
30
Kosuke Yamazaki
ЦЗ
7
Jajá
ЦП
25
Ryohei Watanabe
ЦП
32
Keisuke Sakaiya
ЦФ
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
8
Коджо Азиангбе
ЦП
Главный тренер
Кента Каваи
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Статистика матча Саган Тосу - Йокогама Маринос
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
8
Офсайды
2
3
Количество передач
321
613
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
30.11.2024
Саган Тосу
Япония. Джей-лига, 36 тур
Саган Тосу
1 : 2
09.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 35 тур
Саган Тосу
2 : 1
03.11.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 34 тур
Киото Санга
2 : 0
19.10.2024
Саган Тосу
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Jumpei Iida, Japan
Стадион:
Ekimae Real Estate Stadium, Tosu
Новости команд
Все
Саган Тосу
Йокогама Маринос
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
2025.02.12 14:55
3
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025
2025.04.26 21:20
«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 14:19
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
2025.02.12 14:55
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