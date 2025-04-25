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«Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 14:04
Йокогама Маринос - Аль-Наср
26 апр. 2025, суббота 22:30 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
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1.85
Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года состоится захватывающий матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между японским клубом «Йокогама Маринос» и саудовским «Аль-Наср». Игра пройдет на стадионе Prince Abdullah al-Faisal в Джидде. Ожидается напряженное противостояние, поскольку обе команды показывают отличные результаты в турнире и обладают сильными атакующими линиями.

«Йокогама Маринос»

«Йокогама Маринос» уверенно завершил групповой этап Лиги чемпионов Азии с победой в 7 из 7 последних матчей. Однако в последних играх команды есть определенные проблемы в обороне: они пропускают в среднем 2.2 гола за матч. В атаке «Йокогама Маринос» также не безупречен, но с такими игроками, как левый нападающий и лучший бомбардир Александр Ляказетт, команда продолжает забивать и выигрывать. В последних 5 играх они забили 7 голов, что подтверждает их атакующий потенциал.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» подходит к матчу в хорошей форме, с победой в последних 4 играх. Они не пропускают в последние 4 встречи и продолжают показывать отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Средний показатель пропущенных мячей составляет 1.4 гола за матч, а атакующие действия приносят команде 2.4 гола в среднем за игру. В последних 5 играх «Аль-Наср» забил 12 голов и пропустил 7, что подтверждает их мощь в атаке и стабильность на оборонительных позициях.

Факты о командах

«Йокогама Маринос»

  • Победа в 7 последних матчах Лиги чемпионов Азии.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за матч.
  • Не проигрывает в последних 4 матчах на выезде.

«Аль-Наср»

  • Победа в 4 последних матчах Лиги чемпионов Азии.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.

Прогноз на матч «Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»

Исходя из текущей формы обеих команд, «Йокогама Маринос» выглядит фаворитом, однако «Аль-Наср» может оказать серьезное сопротивление. Японский клуб, несмотря на атакующую мощь, имеет проблемы в обороне, что делает матч с такой командой, как «Аль-Наср», потенциально опасным. Саудовцы продемонстрировали отличные результаты, не проигрывая в последних 4 матчах, и имеют довольно стабильную оборону. Тем не менее, их атака также внушает доверие, и они способны забить в этом матче.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Йокогама Маринос» больше 1.5 гола – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Йокогама Маринос
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