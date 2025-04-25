26 апреля 2025 года состоится захватывающий матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между японским клубом «Йокогама Маринос» и саудовским «Аль-Наср». Игра пройдет на стадионе Prince Abdullah al-Faisal в Джидде. Ожидается напряженное противостояние, поскольку обе команды показывают отличные результаты в турнире и обладают сильными атакующими линиями.
«Йокогама Маринос»
«Йокогама Маринос» уверенно завершил групповой этап Лиги чемпионов Азии с победой в 7 из 7 последних матчей. Однако в последних играх команды есть определенные проблемы в обороне: они пропускают в среднем 2.2 гола за матч. В атаке «Йокогама Маринос» также не безупречен, но с такими игроками, как левый нападающий и лучший бомбардир Александр Ляказетт, команда продолжает забивать и выигрывать. В последних 5 играх они забили 7 голов, что подтверждает их атакующий потенциал.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» подходит к матчу в хорошей форме, с победой в последних 4 играх. Они не пропускают в последние 4 встречи и продолжают показывать отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Средний показатель пропущенных мячей составляет 1.4 гола за матч, а атакующие действия приносят команде 2.4 гола в среднем за игру. В последних 5 играх «Аль-Наср» забил 12 голов и пропустил 7, что подтверждает их мощь в атаке и стабильность на оборонительных позициях.
Факты о командах
«Йокогама Маринос»
- Победа в 7 последних матчах Лиги чемпионов Азии.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
- Пропускает в среднем 2.2 гола за матч.
- Не проигрывает в последних 4 матчах на выезде.
«Аль-Наср»
- Победа в 4 последних матчах Лиги чемпионов Азии.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.4 гола за матч.
- Пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
- Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.
Прогноз на матч «Йокогама Маринос» – «Аль-Наср»
Исходя из текущей формы обеих команд, «Йокогама Маринос» выглядит фаворитом, однако «Аль-Наср» может оказать серьезное сопротивление. Японский клуб, несмотря на атакующую мощь, имеет проблемы в обороне, что делает матч с такой командой, как «Аль-Наср», потенциально опасным. Саудовцы продемонстрировали отличные результаты, не проигрывая в последних 4 матчах, и имеют довольно стабильную оборону. Тем не менее, их атака также внушает доверие, и они способны забить в этом матче.
Рекомендации для ставок
- Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Йокогама Маринос» больше 1.5 гола – коэффициент 2.00