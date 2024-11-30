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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Джубило Ивата - Токио
Джубило Ивата - Токио: обзор матча 30 ноября 2024
Джубило Ивата
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Токио
80'
М. Пейшото
89'
H. Yamada (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джубило Ивата - Токио
ГОЛ с пенальти! 2:0!
H. Yamada
89'
84'
Желтая карточка
H. Nakamura
ГОЛ! 1:0!
М. Пейшото
Пас отдал
R. Uehara
80'
79'
Замена
K. Koizumi
️️️️
K. Higashi
77'
Красная карточка
Y. Kimoto
76'
Желтая карточка
T. Ko
66'
Замена
K. Tawaratsumida
️️️️
Р. Араки
Замена
K. Fujikawa
️️️️
K. Takahata
63'
Замена
H. Yamada
️️️️
R. Hirakawa
63'
Замена
М. Пейшото
️️️️
M. Matsumoto
56'
Замена
R. Uehara
️️️️
S. Nakamura
56'
46'
Замена
T. Ogashiwa
️️️️
D. Oliveira
39'
Желтая карточка
Y. Kimoto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джубило Ивата
1
Эиджи Кавашима
ВР
50
Hiroto Uemura
ЦЗ
16
Makito Ito
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
28
Masaya Matsumoto
ЦП
25
Shun Nakamura
ЦП
16
Rei Hirakawa
ЦП
17
Keita Takahata
ЦП
11
Jordy Croux
ЦФ
4
K. Matsubara
(К)
ЦФ
13
Ryo Germain
ЦФ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Токио
41
Таиси Брэндон Нозава
ВР
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
15
Yasuki Kimoto
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
7
Soma Anzai
ЦП
10
Keigo Higashi
ЦП
8
Takahiro Ko
ЦП
71
Ретаро Араки
(К)
АП
9
Diego Oliveira
ЦФ
39
Teruhito Nakagawa
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Джубило Ивата
21
Ryuki Miura
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
7
Rikiya Uehara
ЦП
10
Hiroki Yamada
ЦП
13
Kotaro Fujikawa
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Токио
13
Go Hatano
ВР
16
Teppei Oka
ЦЗ
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
37
Kei Koizumi
ЦП
28
Leon Nozawa
ЦФ
33
Kota Tawaratsumida
ЦФ
24
Tsuyoshi Ogashiwa
ЦФ
3-4-3
1
Кавашима
50
16
36
Грака
28
16
17
25
13
4
11
2-3-2-3
41
Нозава
88
15
7
10
8
71
Араки
5
Эндо
34
39
9
25
7
7
25
16
10
10
16
17
13
13
17
28
99
Пейшото
99
Пейшото
28
10
37
37
10
71
Араки
33
33
71
Араки
9
24
24
9
Остались в запасе
Джубило Ивата
Токио
21
Ryuki Miura
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
13
Go Hatano
ВР
16
Teppei Oka
ЦЗ
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Остались в запасе
21
Ryuki Miura
ВР
15
Kaito Suzuki
ЦЗ
26
Shunsuke Nishikubo
ЦЗ
Остались в запасе
13
Go Hatano
ВР
16
Teppei Oka
ЦЗ
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Главный тренер
Акинобу Йокоучи
Главный тренер
Петер Скламовски
Статистика матча Джубило Ивата - Токио
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
18
Офсайды
1
1
Количество передач
290
360
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Саган Тосу
3 : 0
08.12.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Джубило Ивата
2 : 1
30.11.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 29 тур
Джубило Ивата
3 : 4
16.11.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 36 тур
Джубило Ивата
3 : 4
09.11.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 35 тур
Виссел Кобе
2 : 0
01.11.2024
Джубило Ивата
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
Информация о матче
Главный судья:
Takuto Okabe, Japan
Стадион:
Yamaha Stadium, Iwata
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2020.06.11 09:50
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
2019.06.14 16:26
3
Тотти может продолжить карьеру в Японии
2017.06.27 15:51
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