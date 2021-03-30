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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Италия (мол) - Словения (мол)
Италия (мол) - Словения (мол): обзор матча 30 марта 2021
Италия (мол)
30.03.2021, вторник, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 3 тур
4 : 0
Завершен
Словения (мол)
10'
Д. Маджоре
19'
Д. Распадори
25'
П. Кутроне (П)
50'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия (мол) - Словения (мол)
Желтая карточка
Д. Фработта
90'
+3
Замена
Д. Фработта
️️️️
П. Кутроне
86'
Вторая желтая
Р. Маркицца
82'
81'
Замена
A. Ploj
️️️️
Ж. Колманич
75'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
Замена
Л. Коломбо
️️️️
Д. Распадори
74'
Замена
Л. Пирола
️️️️
Т. Побега
73'
71'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ж. Медведь
Желтая карточка
Р. Маркицца
55'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
М. Ловато
54'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Р. Белланова
54'
ГОЛ! 4:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Д. Распадори
50'
50'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Д. Брекало
46'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Т. Элшник
Пенальти не реализован!
П. Кутроне
45'
34'
Желтая карточка
Д. Брекало
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Кутроне
25'
20'
Желтая карточка
С. Карич
ГОЛ! 2:0!
Д. Распадори
Пас отдал
Л. Раньери
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Маджоре
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия (мол)
12
Марко Карнесекки
ВР
0
Марко Сала
ЛЗ
19
Лука Раньери
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
0
Маттео Ловато
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
0
Томмазо Побега
ЦП
0
Джулио Маджоре
ЦП
0
Патрик Кутроне
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Кармине Нунциата
Словения (мол)
16
Игор Векич
ВР
20
Жан Колманич
ЛЗ
3
Свен Карич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Жан Залетел
ЦЗ
0
Андраж Зинич
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
20
Алеша Матко
ПВ
0
Жан Медведь
ЦФ
0
Ник Прелец
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Андрей Раздрх
Италия (мол)
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Риккардо Маркицца
ЛЗ
0
Джанлука Фработта
ЛЗ
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Габриэле Цаппа
ПЗ
0
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Словения (мол)
16
Жан Люк Лебан
ВР
16
Мартин Турк
ВР
0
Душан Стойинович
ЦЗ
0
Ян Горенц
ЦЗ
0
Санди Огринец
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
5
Жан Рогель
ПП
0
Dario Kolobarić
ЦФ
0
Aljaž Ploj
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
3-2-3-2
12
Карнесекки
0
Сала
13
Габбиа
0
Ловато
19
Раньери
2
Белланова
16
Фраттези
0
Побега
0
Маджоре
10
Распадори
0
Кутроне
3-2-1-1-3
16
Векич
3
Карич
23
Брекало
4
Залетел
0
Зинич
20
Колманич
22
Гнезда Черин
20
Матко
10
Элшник
0
Прелец
0
Медведь
10
Распадори
0
Коломбо
0
Коломбо
10
Распадори
0
Ловато
0
Маркицца
0
Маркицца
0
Ловато
0
Кутроне
0
Фработта
0
Фработта
0
Кутроне
0
Побега
0
Пирола
0
Пирола
0
Побега
2
Белланова
0
Цаппа
0
Цаппа
2
Белланова
23
Брекало
0
Стойинович
0
Стойинович
23
Брекало
20
Колманич
0
0
20
Колманич
0
Медведь
11
Целар
11
Целар
0
Медведь
10
Элшник
4
Петрович
4
Петрович
10
Элшник
Остались в запасе
Италия (мол)
Словения (мол)
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
Главный тренер
Кармине Нунциата
0
Dario Kolobarić
ЦФ
16
Жан Люк Лебан
ВР
16
Мартин Турк
ВР
0
Ян Горенц
ЦЗ
0
Санди Огринец
ЦП
5
Жан Рогель
ПП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
Главный тренер
Андрей Раздрх
Остались в запасе
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
Остались в запасе
0
Dario Kolobarić
ЦФ
16
Жан Люк Лебан
ВР
16
Мартин Турк
ВР
0
Ян Горенц
ЦЗ
0
Санди Огринец
ЦП
5
Жан Рогель
ПП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
Главный тренер
Кармине Нунциата
Главный тренер
Андрей Раздрх
Статистика матча Италия (мол) - Словения (мол)
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Словакия (мол)
0 : 1
14.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Германия (мол)
3 : 0
12.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия (мол)
2 : 2
03.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия (мол)
1 : 0
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