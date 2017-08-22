Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Истанбул Башакшехир
Севилья - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 августа 2017
Севилья
22.08.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
52'
С. Эскудеро
75'
В. Бен-Йеддер
17'
Э. Элиа
83'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
К. Лангле
89'
83'
ГОЛ! 2:2!
Э. Вишча
ГОЛ! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Нолито
75'
Желтая карточка
Х. Корреа
69'
Желтая карточка
Н. Пареха
66'
61'
Желтая карточка
М. Моссоро
ГОЛ! 1:1!
С. Эскудеро
Пас отдал
Х. Навас
52'
49'
Желтая карточка
А. Епуряну
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Элиа
Пас отдал
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Севилья
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
25
Меркадо
2
Пареха
2
Лангле
18
Эскудеро
16
Навас
11
Банега
15
Н'Зонзи
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
4-3-1-1
1
Бабакан
21
Текдемир
24
Епуряну
80
Кайсара
3
Клиши
25
Белезоглу
11
Элиа
8
Моссоро
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Севилья
Истанбул Башакшехир
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Севилья - Истанбул Башакшехир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Севилья
Истанбул Башакшехир
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+