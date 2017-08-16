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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Севилья
Истанбул Башакшехир - Севилья: обзор матча 16 августа 2017
Истанбул Башакшехир
16.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Севилья
64'
Э. Элиа
16'
С. Эскудеро
84'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Севилья
84'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:1!
Э. Элиа
Пас отдал
М. Текдемир
64'
29'
Желтая карточка
Г. Меркадо
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Эскудеро
Пас отдал
Х. Корреа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
4-3-1-1
1
Бабакан
21
Текдемир
24
Епуряну
80
Кайсара
3
Клиши
11
Элиа
8
Моссоро
88
Инлер
10
Вишча
25
Адебайор
4-3-3
15
Серхио Рико
2
Лангле
24
Кьер
25
Меркадо
18
Эскудеро
7
Крон-Дели
11
Банега
15
Н'Зонзи
32
Корреа
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Севилья
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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