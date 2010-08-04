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Расписание матчей
Ирландия - Манчестер Юнайтед
Ирландия - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 августа 2010
Ирландия
04.08.2010, среда, 22:45
Товарищеские матчи
1 : 7
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
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Австрия
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Ирландия
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Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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