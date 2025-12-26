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  • «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

26 декабря 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
26.12.2025, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
24' П. Доргу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
70
Бендито Мантато
ПВ
31
Ши Лейси
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
85
Сэм Алаби
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
14
Шон Нив
ЦФ
3-4-1-2
1
Ламменс
17
Доргу
6
Мартинес
6
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
2
Далот
7
Маунт
30
Шешко
10
Кунья
2-1-2-3-2
32
Рэмсдейл
12
Тиав
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
23
Мерфи
67
Майли
17
Гордон
27
Вольтемаде
41
Рэмзи
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
6
Мартинес
3
Фредриксон
3
Фредриксон
6
Мартинес
5
Каземиро
15
Йоро
15
Йоро
5
Каземиро
7
Маунт
38
Флетчер
38
Флетчер
7
Маунт
30
Шешко
11
Зиркзее
11
Зиркзее
30
Шешко
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
16
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
16
Тонали
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
9
Висса
9
Висса
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Алтай Баиндыр
ВР
39
Тайлер Флетчер
ЦП
70
Бендито Мантато
ПВ
31
Ши Лейси
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Ник Поуп
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
39
Тайлер Флетчер
ЦП
70
Бендито Мантато
ПВ
31
Ши Лейси
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ЦЗ
85
Сэм Алаби
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
2
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
11
Нарушения
9
5
Офсайды
0
1
Количество передач
328
627
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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