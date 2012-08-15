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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис - Иран
Тунис - Иран: обзор матча 15 августа 2012
Тунис
15.08.2012, среда, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тунис - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
- : -
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
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27.06.2026
Иран
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Бельгия
0 : 0
21.06.2026
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