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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Ирак - Новая Зеландия
Ирак - Новая Зеландия: обзор матча 20 июня 2009
Ирак
20.06.2009, суббота, 22:30
Кубок Конфедераций, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирак - Новая Зеландия
Замена
Э. Бойенс
️️️️
Б. Сигмунд
Замена
С. Салих
️️️️
К. Махди
Замена
З. Ала Абдул
️️️️
М. Имад
Замена
М. Фарид
️️️️
М. Хавар
Желтая карточка
Т. Браун
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Мохаммед Кассид
ВР
3
Аббас Бассим
ЛЗ
15
Рехема Али Хуссейн
ЦЗ
14
Салам Шакир
ЦЗ
2
Карим Мохаммед Али
ПЗ
13
Ясим Каррар
ЛП
5
Акрам Нашат
ЦП
11
Мохаммед Хавар
ЦП
18
Карим Махди
ПП
7
Мохаммед Имад
ЦФ
10
Махмуд Юнис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бора Милутинович
Новая Зеландия
12
Глен Мосс
ВР
3
Тони Локхед
ЛЗ
5
Иван Вичелич
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
11
Лео Бертос
ЛП
7
Саймон Эллиотт
ОП
8
Тим Браун
(К)
ЦП
10
Шейн Смелц
АП
10
Крис Киллен
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
Ирак
21
Талиб Одей
ВР
1
Сабри Нур
ВР
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
4
Мажед Фарид
ЦЗ
20
Самер Саед
ЛП
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
6
Садир Салих
ЦП
22
Халид Муайад
ЦП
8
Салах Луай
ЦФ
17
Зара Ала Абдул
ЦФ
Новая Зеландия
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
18
Энди Бойенс
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
13
Эндрю Бэррон
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
4-4-2
12
Кассид
3
Бассим
15
Али Хуссейн
14
Шакир
2
Мохаммед Али
13
Каррар
5
Нашат
11
Хавар
18
Махди
10
Юнис
7
Имад
3-1-2-1-1
12
Мосс
5
Вичелич
2
Сигмунд
3
Локхед
7
Эллиотт
8
Браун
11
Бертос
10
Смелц
10
Киллен
18
Махди
6
Салих
6
Салих
18
Махди
11
Хавар
4
Фарид
4
Фарид
11
Хавар
7
Имад
17
Ала Абдул
17
Ала Абдул
7
Имад
2
Сигмунд
18
Бойенс
18
Бойенс
2
Сигмунд
17
Маллиган
17
Маллиган
Остались в запасе
Ирак
Новая Зеландия
19
Ясин Исам
ЦЗ
21
Талиб Одей
ВР
1
Сабри Нур
ВР
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
8
Салах Луай
ЦФ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
20
Самер Саед
ЛП
22
Халид Муайад
ЦП
Главный тренер
Бора Милутинович
13
Эндрю Бэррон
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
Остались в запасе
19
Ясин Исам
ЦЗ
21
Талиб Одей
ВР
1
Сабри Нур
ВР
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
8
Салах Луай
ЦФ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
20
Самер Саед
ЛП
22
Халид Муайад
ЦП
Остались в запасе
13
Эндрю Бэррон
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Бора Милутинович
Главный тренер
Рики Херберт
Статистика матча Ирак - Новая Зеландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Испания
1 : 1
04.06.2026
Ирак
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
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