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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Непал
Ирак - Непал: обзор матча 29 мая 2021
Ирак
29.05.2021, суббота, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 2
Завершен
Непал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - Непал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
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31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
26.03.2026
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Отбор Кубка Азии, 5 тур
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Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
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