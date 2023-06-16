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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Ирак
Колумбия - Ирак: обзор матча 16 июня 2023
Колумбия
16.06.2023, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Ирак
76'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Ирак
Замена
О. Кортес
️️️️
Х. Карраскаль
86'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
76'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Р. Борре
73'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Л. Диас
73'
69'
Замена
А. Хуссейн
️️️️
М. Доски
Замена
М. Урибе
️️️️
Д. Валойес
59'
46'
Замена
A. Attwan
️️️️
О. Рашид
Желтая карточка
Х. Карраскаль
40'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Колумбия - Ирак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
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