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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Иордания
Сербия - Иордания: обзор матча 16 июня 2023
Сербия
16.06.2023, пятница, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Иордания
7'
С. Эракович
83'
Д. Йовелич
90+4'
Д. Йовелич
67'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сербия - Иордания
ГОЛ! 3:1!
Д. Йовелич
Пас отдал
Ф. Младенович
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Йовелич
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
83'
Замена
А. Живкович
️️️️
Д. Лазович
74'
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Аль-Тамари
Замена
И. Илич
️️️️
Ф. Джуричич
63'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
У. Рачич
63'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Л. Самарджич
46'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Ф. Костич
46'
Желтая карточка
Э. Машович
44'
Желтая карточка
У. Рачич
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Эракович
Пас отдал
У. Рачич
7'
1'
Желтая карточка
А. Насиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
19
Урош Рачич
ОП
11
Лазар Самарджич
АП
21
Филип Джуричич
АП
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Иордания
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Сербия
12
Велько Илич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Никола Чумич
ПВ
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Иордания
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
19
Анас Бани-Ясин
ЦФ
0
A. Samir
ЦФ
14
Ahmad Ersan
ЦФ
20
Хамза Аль-Дардур
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райкович
16
Эракович
15
Бабич
4
Машович
5
Груйич
19
Рачич
22
Лазович
11
Костич
21
Джуричич
11
Самарджич
18
Йованович
2-2-1
3
Насиб
5
Аль-Араб
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
9
Ольван
11
Костич
25
Младенович
25
Младенович
11
Костич
19
Рачич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
19
Рачич
22
Лазович
14
Живкович
14
Живкович
22
Лазович
21
Джуричич
17
Илич
17
Илич
21
Джуричич
11
Самарджич
10
Тадич
10
Тадич
11
Самарджич
Остались в запасе
Сербия
Иордания
12
Велько Илич
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Никола Чумич
ПВ
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
19
Анас Бани-Ясин
ЦФ
0
A. Samir
ЦФ
14
Ahmad Ersan
ЦФ
20
Хамза Аль-Дардур
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Остались в запасе
12
Велько Илич
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Никола Чумич
ПВ
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
19
Анас Бани-Ясин
ЦФ
0
A. Samir
ЦФ
14
Ahmad Ersan
ЦФ
20
Хамза Аль-Дардур
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Статистика матча Сербия - Иордания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
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Иордания
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