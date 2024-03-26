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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Пакистан
Иордания - Пакистан: обзор матча 26 марта 2024
Иордания
26.03.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 4 тур
5 : 0
Завершен
Пакистан
15'
М. Аль-Тамари
28'
Я. Аль-Наймат (П)
62'
М. Аль-Тамари
75'
Н. Аль-Равабде
79'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Пакистан
Замена
M. Aburiziq
️️️️
А. Ольван
90'
+1
Замена
С. Ратиб
️️️️
Я. Аль-Наймат
84'
ГОЛ! 5:0!
М. Аль-Тамари
79'
ГОЛ! 4:0!
Н. Аль-Равабде
Пас отдал
Я. Аль-Наймат
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
Э. Хаддад
62'
Желтая карточка
Б. Мареи
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Аль-Наймат
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Тамари
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
4
Бара Мареи
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
19
Саад Аль Русан
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
2
Mohammad Umar Hayat
ЦЗ
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
3
Haseeb Khan
ЦЗ
5
Easah Suliman
ЦЗ
23
Harun Hamid
ЦП
7
Alamgir Ghazi
ЦП
8
Rahis Nabi
ЦП
19
Abdul Arshad
ЦП
10
Fareed Ullah
ЦФ
9
Imran Kayani
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
7
Шарара
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
18
Салех Ратиб
АП
20
Mohammad Aburiziq
ЦФ
Пакистан
22
Hassan Ali
ВР
20
Saqib Hanif
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
16
Rajab Ali
ЦП
11
Shayek Dost
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
91
Sohail Khan
ЦП
3-3-2-2
1
Абулайла
4
Мареи
5
Аль-Араб
23
Хаддад
19
Аль Русан
15
Сааде
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
9
Ольван
11
Аль-Наймат
4-4-2
1
14
3
5
2
7
8
19
23
9
10
11
Аль-Наймат
18
Ратиб
18
Ратиб
11
Аль-Наймат
9
Ольван
20
20
9
Ольван
Остались в запасе
Иордания
Пакистан
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
7
Шарара
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
Главный тренер
Хусин Аммута
22
Hassan Ali
ВР
20
Saqib Hanif
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
16
Rajab Ali
ЦП
11
Shayek Dost
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
91
Sohail Khan
ЦП
Главный тренер
Стефен Константин
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
7
Шарара
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
Остались в запасе
22
Hassan Ali
ВР
20
Saqib Hanif
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
16
Rajab Ali
ЦП
11
Shayek Dost
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
91
Sohail Khan
ЦП
Главный тренер
Хусин Аммута
Главный тренер
Стефен Константин
Статистика матча Иордания - Пакистан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Информация о матче
Главный судья:
Gamini Nivon Robesh, Sri Lanka
Посещаемость:
14695
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