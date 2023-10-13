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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Иран
Иордания - Иран: обзор матча 13 октября 2023
Иордания
13.10.2023, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Иран
74'
Я. Аль-Наймат
6'
С. Азмун
28'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Иордания - Иран
ГОЛ! 1:2!
Я. Аль-Наймат
74'
69'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
Р. Айед
️️️️
O. Al-Samrieh
68'
46'
Замена
Р. Чешми
️️️️
А. Нуроллахи
Желтая карточка
O. Al-Samrieh
43'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
23
Эхсан Хаддад
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Иордания
12
Малек Шалабия
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
0
Mustafa Eid
ЦЗ
0
Mohannad Al Souliman
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
4
Хади Аль-Урани
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
14
Раджаеи Айед
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
14
Ahmad Ersan
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
18
Милад Сарлак
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Абулайла
5
Аль-Араб
2
Абу Хашиш
6
Абу Аль-Жазар
3
Насиб
23
Хаддад
0
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
9
Ольван
11
Аль-Наймат
4-2-2-2
1
Бейранванд
23
Резаэян
4
Хализаде
13
Канаани
3
Хаджусафи
6
Эзатолахи
8
Нуроллахи
29
Мохеби
7
Джаханбакш
9
Тареми
20
Азмун
0
14
Айед
14
Айед
0
8
Нуроллахи
15
Чешми
15
Чешми
8
Нуроллахи
7
Джаханбакш
7
Мохаммади
7
Мохаммади
7
Джаханбакш
Остались в запасе
Иордания
Иран
12
Малек Шалабия
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
0
Mustafa Eid
ЦЗ
0
Mohannad Al Souliman
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
4
Хади Аль-Урани
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
14
Ahmad Ersan
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
18
Милад Сарлак
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
14
Саман Годдос
АП
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
12
Малек Шалабия
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
0
Mustafa Eid
ЦЗ
0
Mohannad Al Souliman
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
4
Хади Аль-Урани
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
14
Ahmad Ersan
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
17
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
18
Милад Сарлак
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
14
Саман Годдос
АП
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Иордания - Иран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
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