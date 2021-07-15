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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Академия Пушкаша - Интер
Академия Пушкаша - Интер: обзор матча 15 июля 2021
Академия Пушкаша
15.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Интер
4'
A. Annan (АГ)
87'
Й. ван Нифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Академия Пушкаша - Интер
Замена
Л. Козак
️️️️
A. Favorov
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Й. ван Нифф
87'
Замена
G. Komaromi
️️️️
L. Slagveer
82'
82'
Замена
J. Engstrom
️️️️
J. Hyvärinen
82'
Замена
Д. Ирьяс
️️️️
A. Annan
82'
Замена
N. Nurmi
️️️️
А. Хосконен
Замена
М. Корбу
️️️️
J. Puljic
63'
62'
Замена
A. Paananen
️️️️
T. Kagayama
49'
Желтая карточка
T. Furuholm
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
A. Annan
Пас отдал
L. Slagveer
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
23
J. Plsek
ЦФ
8
Йоэлл ван Нифф
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Интер
27
Артту Хосконен
ЦЗ
0
T. Furuholm
ЦФ
0
L. Jarvenpaa
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
4
Rick Ketting
ЦФ
12
Henrik Moisander
ЦФ
0
A. Annan
ЦФ
8
Alejandro Sanz
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
16
Taiki Kagayama
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Академия Пушкаша
22
Александру Балутэ
ЦП
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Интер
4
Джаспер Ирьяс
АП
1
Kallio Milo
ЦФ
13
Aati Marttinen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
2
N. Nurmi
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
23
Mohammed Bakkar
ЦФ
3-2-1-1-4
19
30
94
Стронати
4
Шпандлер
18
Надь
1
Тот
7
Киш
23
21
11
8
ван Нифф
1-5
27
Хосконен
0
9
Каллман
16
20
8
21
17
Корбу
17
Корбу
21
11
77
77
11
19
18
Козак
18
Козак
19
0
4
Ирьяс
4
Ирьяс
0
20
4
4
20
27
Хосконен
2
2
27
Хосконен
16
19
19
16
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Интер
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
22
Александру Балутэ
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Kallio Milo
ЦФ
13
Aati Marttinen
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
23
Mohammed Bakkar
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
22
Александру Балутэ
ЦП
Остались в запасе
1
Kallio Milo
ЦФ
13
Aati Marttinen
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
23
Mohammed Bakkar
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Академия Пушкаша - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
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