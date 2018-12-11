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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - ПСВ
Интер - ПСВ: обзор матча 11 декабря 2018
Интер
11.12.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
73'
М. Икарди
13'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - ПСВ
Желтая карточка
М. Шкриньяр
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
М. Политано
73'
Желтая карточка
М. Политано
71'
71'
Желтая карточка
С. Бергвейн
52'
Желтая карточка
Й. Зут
Желтая карточка
М. Брозович
44'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Пас отдал
С. Бергвейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
6
Валеро
87
Кандрева
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
3-2-2-3
41
Зут
24
Виргевер
5
Сейнсбери
17
Анхелиньо
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
35
Гутьеррес
11
Лосано
34
Бергвейн
26
де Йонг
Остались в запасе
Интер
ПСВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Интер - ПСВ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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