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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Марсель
Интер - Марсель: обзор матча 13 марта 2012
Интер
13.03.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Марсель
76'
Д. Милито
90+6'
Д. Паццини (П)
90+2'
Брандао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Марсель
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Паццини
+6
+5
Замена
Ж. Брасильяно
️️️️
А. Айю
+4
Красная карточка
С. Манданда
+2
ГОЛ! 1:1!
Брандао
Пас отдал
С. Манданда
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Брандао
️️️️
Л. Реми
Замена
Б. Шейру
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
С. Манданда
Желтая карточка
С. Диавара
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Форлан
Замена
Ж. Оби
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
15
Андреа Поли
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
12
Алу Диарра
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
31
Морган Амалфитано
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
11
Брандао
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
4
Дзанетти
5
Станкович
15
Поли
10
Снейдер
22
Милито
10
Форлан
4-2-1-2-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
20
Диавара
63
Н'Кулу
21
Морель
25
Мбиа
12
Диарра
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
15
Поли
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
15
Поли
10
Снейдер
10
Оби
10
Оби
10
Снейдер
10
Форлан
11
Паццини
11
Паццини
10
Форлан
24
Айю
1
Брасильяно
1
Брасильяно
24
Айю
28
Вальбуэна
8
Шейру
8
Шейру
28
Вальбуэна
14
Реми
11
Брандао
11
Брандао
14
Реми
Остались в запасе
Интер
Марсель
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Джими Траоре
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
13
Джими Траоре
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Интер - Марсель
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертину Миранда
Рикарду Жорж (оба Португалия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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