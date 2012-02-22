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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Интер
Марсель - Интер: обзор матча 22 февраля 2012
Марсель
22.02.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Интер
90+2'
А. Айю
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Интер
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
+2
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
Травма
М. Вальбуэна
Замена
Р. Фанни
️️️️
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
С. Диавара
Замена
Ж. Айю
️️️️
Брандао
Желтая карточка
К. Киву
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ОП
8
Бенуа Шейру
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
31
Морган Амалфитано
ПП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Манданда
21
Морель
63
Н'Кулу
20
Диавара
3
Аспиликуэта
12
Диарра
8
Шейру
31
Амалфитано
24
Айю
28
Вальбуэна
11
Брандао
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
10
Снейдер
10
Форлан
9
Сарате
3
Аспиликуэта
16
Фанни
16
Фанни
3
Аспиликуэта
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
11
Брандао
10
Айю
10
Айю
11
Брандао
13
Майкон
5
Нагатомо
5
Нагатомо
13
Майкон
9
Сарате
10
Оби
10
Оби
9
Сарате
Остались в запасе
Марсель
Интер
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Марсель - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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