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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ингольштадт - Кайзерслаутерн
Ингольштадт - Кайзерслаутерн: обзор матча 17 августа 2024
Ингольштадт
17.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
88'
R. Malone
3'
J. Mause
35'
J. Mause
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Кайзерслаутерн
90'
+6
Желтая карточка
М. Риттер
90'
+4
Желтая карточка
Б. Томяк
Желтая карточка
M. Cvjetinović
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
R. Malone
Пас отдал
D. Kopacz
88'
Замена
M. Cvjetinović
️️️️
L. Frode
85'
Желтая карточка
L. Frode
83'
78'
Замена
F. Kleinhansl
️️️️
A. Opoku
78'
Замена
Р. Ахе
️️️️
J. Mause
68'
Замена
D. Hanslik
️️️️
Ф. Клемент
59'
Замена
Я. Эльведи
️️️️
Э. Векессер
49'
Вторая желтая
Я. Гьямера
Замена
M. Costly
️️️️
Y. Deichmann
46'
Замена
С. Греннинг
️️️️
P. Testroet
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
J. Mause
14'
Желтая карточка
Я. Гьямера
Желтая карточка
S. Lorenz
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
J. Mause
Пас отдал
A. Opoku
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
16
Ryan Malone
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
32
Simon Lorenz
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
34
L. Frode
(К)
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
21
Тобиас Рашль
АП
17
Aaron Opoku
ЦФ
7
Марлон Риттер
(К)
ЦФ
29
Jannik Mause
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Кайзерслаутерн
33
Ян Эльведи
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
37
Leon Robinson
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
4-1-5
1
20
14
18
16
38
25
Борковски
29
34
37
32
3-2-2-3
1
Краль
6
Туре
22
Хойер
3
Томяк
30
Гьямера
13
Векессер
10
Клемент
21
Рашль
29
7
Риттер
17
34
21
21
34
37
17
Греннинг
17
Греннинг
37
20
24
24
20
13
Векессер
33
Эльведи
33
Эльведи
13
Векессер
17
3
3
17
29
9
Ахе
9
Ахе
29
10
Клемент
19
19
10
Клемент
Остались в запасе
Ингольштадт
Кайзерслаутерн
33
Мариус Функ
ВР
8
Benjamin Kanuric
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
8
Жан Циммер
ЦЗ
37
Leon Robinson
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ВР
8
Benjamin Kanuric
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
8
Жан Циммер
ЦЗ
37
Leon Robinson
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
30
Avdo Spahic
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Ингольштадт - Кайзерслаутерн
3
1
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
21
9
Офсайды
4
1
Количество передач
318
412
Сейвы
2
8
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Кайзерслаутерн
- : -
02.12.2026
Фрайбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
Новости команд
Все
Ингольштадт
Кайзерслаутерн
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