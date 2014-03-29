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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Куба - Индонезия
Куба - Индонезия: обзор матча 29 марта 2014
Куба
29.03.2014, суббота, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Индонезия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куба - Индонезия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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