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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Палмейрас - Индепендьенте дель Валле
Палмейрас - Индепендьенте дель Валле: обзор матча 16 мая 2024
Палмейрас
16.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Индепендьенте дель Валле
36'
Р. Риос
45+3'
Г. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Индепендьенте дель Валле
Замена
Луан
️️️️
Р. Риос
82'
77'
Замена
A. Bolaños
️️️️
M. Hoyos
77'
Замена
Я. Медина
️️️️
B. Caicedo
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
70'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Эндрик
60'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Гомес
45'
+3
44'
Желтая карточка
A. Landázuri
ГОЛ! 1:0!
Р. Риос
36'
30'
Желтая карточка
B. Caicedo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
80
Жоао Ортис
ОП
30
Renato Ibarra
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
13
Matías Fernández
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
7
Patrik Mercado
ЦП
19
Яймар Медина
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
11
Alexander Bolaños
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
4-2-1-3
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
93
Зе Рафаэль
5
Риос
17
Лазаро
9
Эндрик
42
Лопес
41
Эстевао
4-2-3-1
22
12
5
15
14
6
Альсивар
80
Ортис
30
22
99
19
Паес
5
Риос
13
Луан
13
Луан
5
Риос
9
Эндрик
23
Вейга
23
Вейга
9
Эндрик
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
15
19
Медина
19
Медина
15
22
11
11
22
Остались в запасе
Палмейрас
Индепендьенте дель Валле
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
99
Мойзес Рамирес
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
13
Matías Fernández
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
7
Patrik Mercado
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Остались в запасе
99
Мойзес Рамирес
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
13
Matías Fernández
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
7
Patrik Mercado
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Статистика матча Палмейрас - Индепендьенте дель Валле
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Офсайды
5
2
Количество передач
335
394
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.42
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
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Палмейрас
Индепендьенте дель Валле
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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