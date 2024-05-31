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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль
Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль: обзор матча 31 мая 2024
Индепендьенте дель Валле
31.05.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
35'
A. González
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
J. Rosso
Замена
Л. Сарате
️️️️
Я. Медина
78'
72'
Замена
D. Rodriguez
️️️️
К. Амаро
63'
Замена
D. G. Garcia Cardozo
️️️️
A. González
63'
Замена
R. Machado
️️️️
H. Vergara
Замена
M. Fernández
️️️️
A. Landázuri
46'
Замена
C. Zabala
️️️️
Ж. Альсивар
46'
Желтая карточка
Ж. Альсивар
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
A. González
22'
Желтая карточка
H. Vergara
17'
Желтая карточка
A. González
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
80
Жоао Ортис
ОП
30
Renato Ibarra
ЦП
19
Яймар Медина
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Ливерпуль
25
Gastón Guruceaga
ВР
18
Agustín Cayetano
(К)
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
77
M. Ocampo
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
23
L. Lemos
ЦП
8
Agustín González
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
13
Matías Fernández
ЦЗ
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
22
Michael Hoyos
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
4
I. Rodriguez
ЦЗ
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
3-2-3-1
99
Рамирес
12
14
5
6
Альсивар
80
Ортис
30
19
Медина
10
Ибарра
19
Паес
3-5-2
25
18
14
20
Амаро
77
23
8
24
14
21
10
12
13
13
12
19
Медина
2
Сарате
2
Сарате
19
Медина
6
Альсивар
15
15
6
Альсивар
14
9
9
14
8
50
50
8
20
Амаро
15
15
20
Амаро
Остались в запасе
Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль
22
Guido Villar
ВР
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
22
Michael Hoyos
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
4
I. Rodriguez
ЦЗ
12
Sebastián Lentinelly
ВР
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
22
Guido Villar
ВР
56
Elkin Ruiz
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
22
Michael Hoyos
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Остались в запасе
4
I. Rodriguez
ЦЗ
12
Sebastián Lentinelly
ВР
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль
1
3
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
12
9
Офсайды
0
2
Количество передач
513
220
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.23
Матчи команд
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Ortega, Colombia
Стадион:
Estadio Banco De Guayaquil, Sangolqui
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