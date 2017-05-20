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Расписание матчей
Испания. Сегунда
УКАМ Мурсия - Уэска
УКАМ Мурсия - Уэска: обзор матча 20 мая 2017
УКАМ Мурсия
20.05.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 39 тур
3 : 1
Завершен
Уэска
56'
В. Араужо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол УКАМ Мурсия - Уэска
56'
ГОЛ! 0:1!
В. Араужо
Начало матча
Статистика матча УКАМ Мурсия - Уэска
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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УКАМ Мурсия
Уэска
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
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2022.05.20 11:11
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2022.01.29 14:22
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Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
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Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
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