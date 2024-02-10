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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 10 февраля 2024
Саутгемптон
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
5 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
49'
Д. Ротуэлл
50'
Д. Ротуэлл
80'
Т. Лис (АГ)
84'
С. Мара
90+1'
С. Эдози
36'
С. Томас
45'
Д. Касуму
65'
А. Матос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 5:3!
С. Эдози
Пас отдал
С. Мара
90'
+1
87'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
А. Матос
87'
Замена
Б. Радулович
️️️️
Д. Касуму
87'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Хогг
ГОЛ! 4:3!
С. Мара
Пас отдал
Д. Брукс
84'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Т. Лис
80'
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
79'
77'
Замена
П. Джонс
️️️️
Д. Корома
74'
Желтая карточка
Б. Джексон
Замена
С. Эдози
️️️️
Р. Фрейзер
71'
Замена
К. Сулемана
️️️️
С. Армстронг
71'
67'
Замена
Б. Джексон
️️️️
Б. Спенсер
65'
ГОЛ! 2:3!
А. Матос
Пас отдал
Б. Спенсер
ГОЛ! 2:2!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
Д. Брукс
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ротуэлл
49'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
47'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Ч. Адамс
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Касуму
Пас отдал
С. Томас
39'
Желтая карточка
Д. Радони
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Томас
Пас отдал
Д. Радони
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ф. Даунс
33'
Желтая карточка
Я. Беднарек
23'
21'
Желтая карточка
Б. Спенсер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
4-3-1-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
10
Фрейзер
19
Адамс
10
Армстронг
3-4-2-1
21
Николлс
12
Лис
3
Накаяма
5
Пирсон
6
Хогг
5
Радони
18
Касуму
15
Спенсер
42
Томас
6
Матос
37
Корома
4
Даунс
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
4
Даунс
17
Армстронг
7
Сулемана
7
Сулемана
17
Армстронг
10
Фрейзер
23
Эдози
23
Эдози
10
Фрейзер
19
Адамс
7
Брукс
7
Брукс
19
Адамс
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
15
Спенсер
7
Джексон
7
Джексон
15
Спенсер
6
Матос
26
Уайлс
26
Уайлс
6
Матос
6
Хогг
94
Диарра
94
Диарра
6
Хогг
37
Корома
16
Джонс
16
Джонс
37
Корома
18
Касуму
25
Радулович
25
Радулович
18
Касуму
Остались в запасе
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Крис Максвелл
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Крис Максвелл
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
2
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
698
269
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.9
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Сент-Мэри
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