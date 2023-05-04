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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 мая 2023
Хаддерсфилд Таун
04.05.2023, четверг, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
59'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Т. Дойл
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Уорд
89'
Желтая карточка
Д. Радони
85'
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
72'
67'
Замена
Д. Флек
️️️️
Э. Стивенс
67'
Замена
Т. Дойл
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Т. Лис
59'
52'
Замена
Б. Шарп
️️️️
И. Ндиайе
52'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Джеббисон
22'
Желтая карточка
Д. Иган
8'
Замена
Э. Стивенс
️️️️
М. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-3-2
21
Николлс
4
Эдмондс-Грин
12
Лис
6
Хелик
3
Хедли
5
Пирсон
18
Касуму
6
Хогг
5
Радони
25
Уорд
37
Корома
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
10
Норвуд
24
Макэйти
29
Джеббисон
4
Эдмондс-Грин
3
Руффельс
3
Руффельс
4
Эдмондс-Грин
25
Уорд
23
Харрат
23
Харрат
25
Уорд
3
Лоу
3
Стивенс
3
Стивенс
3
Лоу
Стивенс
13
Флек
13
Флек
Стивенс
10
Норвуд
20
Дойл
20
Дойл
10
Норвуд
7
Ндиайе
14
Шарп
14
Шарп
7
Ндиайе
29
Джеббисон
9
МакБарни
9
МакБарни
29
Джеббисон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
17
Адам Дэвис
ВР
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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