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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро: обзор матча 29 декабря 2023
Хаддерсфилд Таун
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
60'
М. Хелик
54'
Д. Коберн
84'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
Замена
K. Hudlin
️️️️
Ю. Накаяма
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хаусон
Пас отдал
М. Кларк
83'
Пенальти не реализован!
Д. Хаусон
78'
Замена
Р. МакГри
️️️️
С. Силвера
78'
Замена
Л. Энгель
️️️️
А. Бангура
69'
Желтая карточка
А. Бангура
65'
Замена
М. Кларк
️️️️
С. Гринвуд
ГОЛ! 1:1!
М. Хелик
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коберн
Пас отдал
М. Роджерс
49'
Замена
Д. Коберн
️️️️
А. Дейкстел
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Хогг
38'
32'
Желтая карточка
М. Роджерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
4
Лукас Энгель
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
49
Эйдан Бридж
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
4-4-1-1
1
Чапман
3
Хедли
6
Хелик
3
Накаяма
12
Лис
18
Касуму
6
Хогг
5
Радони
26
Уайлс
42
Томас
37
Корома
3-2-3-2
23
Гловер
2
Дейкстел
23
Фрай
24
Бангура
16
Хаусон
4
Барласер
25
Джонс
20
Гринвуд
17
Роджерс
33
ван ден Берг
17
Силвера
6
Хогг
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
6
Хогг
3
Накаяма
25
25
3
Накаяма
24
Бангура
4
Энгель
4
Энгель
24
Бангура
20
Гринвуд
5
Кларк
5
Кларк
20
Гринвуд
17
Силвера
8
МакГри
8
МакГри
17
Силвера
2
Дейкстел
19
Коберн
19
Коберн
2
Дейкстел
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
49
Эйдан Бридж
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
49
Эйдан Бридж
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
429
624
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.55
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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