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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саттон Юнайтед - Хоршем
Саттон Юнайтед - Хоршем: обзор матча 02 декабря 2023
Саттон Юнайтед
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Хоршем
64'
Д. Перейра
74'
Д. Перейра
89'
O. Patrick
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Хоршем
Замена
L. Angol
️️️️
Э. О'Брайен
90'
+3
Замена
D. Bughail-Mellor
️️️️
Д. Перейра
90'
+3
Замена
C. Dundas
️️️️
Г. Смит
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
O. Patrick
Пас отдал
Э. О'Брайен
89'
79'
Замена
J. Mazzone
️️️️
T. Kavanagh
78'
Замена
T. Richards
️️️️
S. Fenelon
78'
Замена
K. Daniel
️️️️
B. Price
ГОЛ! 2:0!
Д. Перейра
Пас отдал
Г. Смит
74'
67'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
C. Hester-Cook
ГОЛ! 1:0!
Д. Перейра
64'
Желтая карточка
Д. Киззи
60'
Желтая карточка
К. Клэй
52'
Замена
O. Patrick
️️️️
R. Jackson
49'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
O. Sowunmi
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Хоршем
1
Lewis Carey
ВР
3
Harvey Sparks
ЦЗ
2
Bobby Price
ЦЗ
5
Jack Strange
ЦЗ
15
Jack Brivio
ЦП
20
Lee Harding
ЦП
8
Charlie Hester-Cook
ЦП
8
Tom Kavanagh
ЦП
10
Daniel Ajakaiye
ЦП
9
Shamir Fenelon
ЦФ
Саттон Юнайтед
13
Brad House
ВР
12
Tobi Ogundega
ЦЗ
14
Craig Dundas
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Хоршем
13
Alfie Lelliot
ВР
16
Sami El-Abd
ЦЗ
12
Alex Malins
ЦЗ
11
Tom Richards
ЦЗ
19
Kadell Daniel
ЦЗ
4
Danny Barker
ЦП
15
Doug Tuck
ЦП
9
Jack Mazzone
ЦФ
17
Lucas Rodrigues
ЦФ
1-3-1-5
1
Бузанис
30
Киззи
11
19
Перейра
7
7
Коли
10
Смит
5
16
Клэй
48
О'Брайен
23
3-5-1
1
3
2
5
15
8
8
10
20
9
10
Смит
14
14
10
Смит
19
Перейра
9
9
19
Перейра
48
О'Брайен
9
9
48
О'Брайен
23
11
11
23
5
19
19
5
9
11
11
9
2
19
19
2
8
9
9
8
8
17
17
8
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Хоршем
13
Brad House
ВР
12
Tobi Ogundega
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
13
Alfie Lelliot
ВР
16
Sami El-Abd
ЦЗ
12
Alex Malins
ЦЗ
4
Danny Barker
ЦП
15
Doug Tuck
ЦП
Остались в запасе
13
Brad House
ВР
12
Tobi Ogundega
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
Остались в запасе
13
Alfie Lelliot
ВР
16
Sami El-Abd
ЦЗ
12
Alex Malins
ЦЗ
4
Danny Barker
ЦП
15
Doug Tuck
ЦП
Статистика матча Саттон Юнайтед - Хоршем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Хоршем
Англия. Кубок, 1 раунд
Честерфилд
3 : 1
02.11.2024
Хоршем
Англия. Кубок, 1/64 финала
Саттон Юнайтед
3 : 0
02.12.2023
Хоршем
Англия. Кубок, 1/128 финала
Хоршем
0 : 3
14.11.2023
Барнсли
Англия. Кубок, 1/128 финала
Барнсли
3 : 3
03.11.2023
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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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