Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Хоршем - Барнсли
Хоршем - Барнсли: обзор матча 14 ноября 2023
Хоршем
14.11.2023, вторник, 22:30
Англия. Кубок, 1/128 финала
0 : 3
Завершен
Барнсли
3'
N. Cadden
10'
Д. МакЭти
27'
Д. МакЭти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоршем - Барнсли
Желтая карточка
D. Tuck
90'
+3
86'
Замена
О. Доджсон
️️️️
N. Cadden
Замена
D. Tuck
️️️️
J. Hammond (pen.)
77'
Замена
️️️️
L. Rodrigues
77'
Замена
R. Meekums
️️️️
B. Price
77'
71'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
71'
Замена
С. Косгров
️️️️
Э. Марш
66'
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Д. Уильямс
Замена
K. Daniel
️️️️
S. Fenelon
58'
27'
ГОЛ! 0:3!
Д. МакЭти
Пас отдал
Д. Уильямс
10'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакЭти
Пас отдал
Э. Марш
3'
ГОЛ! 0:1!
N. Cadden
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоршем
1
Lewis Carey
ВР
5
Jack Strange
ЦЗ
2
Bobby Price
ЦЗ
3
Harvey Sparks
ЦЗ
15
Jack Brivio
(К)
ЦП
20
Lee Harding
ЦП
10
Daniel Ajakaiye
ЦП
9
Shamir Fenelon
ЦФ
17
Lucas Rodrigues
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Хоршем
13
Alfie Lelliot
ВР
16
Sami El-Abd
ЦЗ
19
Kadell Daniel
ЦЗ
15
Doug Tuck
ЦП
21
Charlie Harris
ЦП
8
Tom Kavanagh
ЦП
9
Jack Mazzone
ЦФ
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
15
Joe Ackroyd
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3-3-2
1
5
2
3
15
20
10
17
9
4-3-3
30
28
Уильямс
6
5
5
МакКарт
8
Филлипс
19
20
Кейн
48
37
Марш
45
МакЭти
9
19
19
9
15
15
19
39
Доджсон
39
Доджсон
19
28
Уильямс
27
О'Киффи
27
О'Киффи
28
Уильямс
37
Марш
9
Косгров
9
Косгров
37
Марш
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
Остались в запасе
Хоршем
Барнсли
13
Alfie Lelliot
ВР
16
Sami El-Abd
ЦЗ
21
Charlie Harris
ЦП
8
Tom Kavanagh
ЦП
9
Jack Mazzone
ЦФ
51
Kieran Flavell
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
15
Joe Ackroyd
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Alfie Lelliot
ВР
16
Sami El-Abd
ЦЗ
21
Charlie Harris
ЦП
8
Tom Kavanagh
ЦП
9
Jack Mazzone
ЦФ
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
15
Joe Ackroyd
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Хоршем - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоршем
Англия. Кубок, 1 раунд
Честерфилд
3 : 1
02.11.2024
Хоршем
Англия. Кубок, 1/64 финала
Саттон Юнайтед
3 : 0
02.12.2023
Хоршем
Англия. Кубок, 1/128 финала
Хоршем
0 : 3
14.11.2023
Барнсли
Англия. Кубок, 1/128 финала
Барнсли
3 : 3
03.11.2023
Хоршем
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Новости команд
Все
Хоршем
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+