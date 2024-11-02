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Расписание матчей
Англия. Кубок
Честерфилд - Хоршем
Честерфилд - Хоршем: обзор матча 02 ноября 2024
Честерфилд
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Хоршем
5'
У. Григг
49'
У. Григг
65'
A. Dobra
85'
C. Dickson
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Хоршем
90'
Желтая карточка
C. Dickson
85'
ГОЛ! 3:1!
C. Dickson
Замена
О. Бэнкс
️️️️
A. Dobra
72'
Замена
Д. Флек
️️️️
D. Oldaker
72'
71'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
L. Harding
ГОЛ! 3:0!
A. Dobra
65'
Замена
П. Мэдден
️️️️
У. Григг
57'
Замена
R. Colclough
️️️️
J. Berry
57'
Замена
L. Mandeville
️️️️
D. Tanton
57'
54'
Замена
C. Dickson
️️️️
S. Fenelon
ГОЛ! 2:0!
У. Григг
49'
12'
Желтая карточка
C. Hester-Cook
ГОЛ! 1:0!
У. Григг
Пас отдал
M. Jacobs
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Хоршем
1
Lewis Carey
ВР
5
Jack Strange
ЦЗ
3
Harvey Sparks
ЦЗ
4
Danny Barker
ЦП
7
J. Hammond (pen.)
ЦП
8
Charlie Hester-Cook
ЦП
15
Jack Brivio
ЦП
18
R. Meekums
ЦП
20
Lee Harding
ЦП
9
Shamir Fenelon
ЦФ
Честерфилд
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Ryan Colclough
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Хоршем
10
Daniel Ajakaiye
ЦП
17
Lucas Rodrigues
ЦФ
19
Chris Dickson
ЦФ
4-3-3
31
Томпсон
19
Гордон
4
Нэйлор
24
30
14
44
17
17
28
Григг
28
2-5-1-1
1
5
3
7
15
18
20
8
4
9
17
28
Бэнкс
28
Бэнкс
17
44
13
Флек
13
Флек
44
28
11
11
28
28
Григг
41
Мэдден
41
Мэдден
28
Григг
30
7
7
30
20
17
17
20
9
19
19
9
Остались в запасе
Честерфилд
Хоршем
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
10
Daniel Ajakaiye
ЦП
Остались в запасе
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
Остались в запасе
10
Daniel Ajakaiye
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Честерфилд - Хоршем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Хоршем
Англия. Кубок, 1 раунд
Честерфилд
3 : 1
02.11.2024
Хоршем
Англия. Кубок, 1/64 финала
Саттон Юнайтед
3 : 0
02.12.2023
Хоршем
Англия. Кубок, 1/128 финала
Хоршем
0 : 3
14.11.2023
Барнсли
Англия. Кубок, 1/128 финала
Барнсли
3 : 3
03.11.2023
Хоршем
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2022.01.08 22:23
1
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
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2022.01.08 22:23
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