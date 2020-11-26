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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Хоффенхайм
Слован - Хоффенхайм: обзор матча 26 ноября 2020
Слован
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
77'
К. Баумгартнер
89'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Хоффенхайм
Желтая карточка
М. Косцельник
90'
+2
Замена
М. Беран
️️️️
К. Мара
90'
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Крамарич
Желтая карточка
К. Мара
88'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Халуш
84'
Замена
Я. Матушек
️️️️
Я. Пешек
84'
81'
Желтая карточка
Р. Сков
79'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Ф. Гриллич
78'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
К. Баумгартнер
77'
ГОЛ! 0:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Богард
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
70'
69'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
65'
Желтая карточка
М. Гачинович
61'
Замена
И. Бебу
️️️️
С. Руди
61'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Байер
46'
Замена
Р. Сков
️️️️
Р. Сессеньон
17'
Желтая карточка
М. Богард
Желтая карточка
Я. Микула
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
99
Клаусс
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-4-1-1
1
Нгуйен
37
Халуш
25
Югаш
33
Качараба
3
Микула
3
Косцельник
10
Пешек
23
Мара
23
Садилек
8
Москера
9
Юсуф
3-2-1-2-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
4
Нуху
30
Сессеньон
6
Богард
27
Гриллич
13
Руди
14
Баумгартнер
8
Гачинович
14
Байер
99
Клаусс
23
Мара
7
Беран
7
Беран
23
Мара
37
Халуш
15
Рондич
15
Рондич
37
Халуш
10
Пешек
10
Матушек
10
Матушек
10
Пешек
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
13
Руди
9
Бебу
9
Бебу
13
Руди
30
Сессеньон
24
Сков
24
Сков
30
Сессеньон
27
Гриллич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Гриллич
14
Баумгартнер
18
Гайгер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
14
Байер
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Байер
Остались в запасе
Слован
Хоффенхайм
9
Алеш Несицки
ЦП
14
Якуб Громада
ОП
32
Лукаш Хасалик
ВР
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
9
Алеш Несицки
ЦП
14
Якуб Громада
ОП
32
Лукаш Хасалик
ВР
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Остались в запасе
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Слован - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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1 : 3
22.11.2026
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Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
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1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
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08.11.2026
Шальке-04
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Хоффенхайм
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Вердер
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31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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