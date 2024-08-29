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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бетис - Кривбасс
Бетис - Кривбасс: обзор матча 29 августа 2024
Бетис
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кривбасс
40'
А. Руйбаль
41'
Э. Абде
43'
Э. Абде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Кривбасс
71'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Ю. Вакулко
Замена
Хуанми
️️️️
Родри
68'
Замена
А. Диао
️️️️
А. Руйбаль
59'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Э. Абде
59'
59'
Замена
Д. Соса
️️️️
М. Лунев
59'
Замена
А. Микитишин
️️️️
О. Кожушко
46'
Замена
Ж. По
️️️️
Д. Кузик
46'
Замена
А. Понедельник
️️️️
Бандейра
Замена
Р. Перро
️️️️
Д. Льоренте
46'
ГОЛ! 3:0!
Э. Абде
43'
ГОЛ! 2:0!
Э. Абде
Пас отдал
Родри
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Руйбаль
Пас отдал
Э. Абде
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
(К)
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
(К)
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Хуанми
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
15
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Эз Абде
10
Родри
24
Руйбаль
14
Лосада
3-3-1-2
30
Клищук
17
Кузик
25
Бандейра
3
Романчук
25
Дибанго
8
Бизимана
14
Драмбаев
11
Вакулко
14
Лунев
7
Кожушко
3
Льоренте
15
Перро
15
Перро
3
Льоренте
10
Эз Абде
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Эз Абде
24
Руйбаль
11
Диао
11
Диао
24
Руйбаль
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
11
Вакулко
10
Хомченовский
10
Хомченовский
11
Вакулко
7
Кожушко
7
Микитишин
7
Микитишин
7
Кожушко
25
Бандейра
77
Понедельник
77
Понедельник
25
Бандейра
14
Лунев
7
Соса
7
Соса
14
Лунев
17
Кузик
97
По
97
По
17
Кузик
Остались в запасе
Бетис
Кривбасс
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Бетис - Кривбасс
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
550
323
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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