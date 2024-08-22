Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кривбасс - Бетис
Кривбасс - Бетис: обзор матча 22 августа 2024
Кривбасс
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бетис
13'
Л. Авила
62'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Бетис
87'
Замена
В. Карвалью
️️️️
С. Альтимира
Замена
О. Кожушко
️️️️
Ю. Вакулко
79'
73'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Р. Перро
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Т. Стецков
66'
63'
Замена
И. Лосада
️️️️
Н. Фекир
63'
Замена
М. Рока
️️️️
Д. Кардозо
63'
Замена
А. Диао
️️️️
Л. Авила
62'
ГОЛ! 0:2!
Родри
Пас отдал
Э. Абде
Замена
Ж. По
️️️️
Д. Соса
46'
Замена
А. Микитишин
️️️️
М. Лунев
46'
33'
Желтая карточка
Э. Абде
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Авила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
(К)
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-3-1-3
30
Клищук
55
Стецков
25
Бандейра
3
Романчук
25
Дибанго
8
Бизимана
17
Кузик
11
Вакулко
80
Аду
7
Соса
14
Лунев
4-2-3-1
1
Силва
2
Бельерин
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
5
Кардозо
5
Альтимира
10
Родри
10
Фекир
10
Эз Абде
6
Авила
55
Стецков
14
Драмбаев
14
Драмбаев
55
Стецков
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
11
Вакулко
7
Кожушко
7
Кожушко
11
Вакулко
7
Соса
97
По
97
По
7
Соса
15
Перро
15
Родригес
15
Родригес
15
Перро
5
Альтимира
10
Карвалью
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
10
Фекир
14
Лосада
14
Лосада
10
Фекир
Остались в запасе
Кривбасс
Бетис
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кривбасс - Бетис
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
403
579
Сейвы
7
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
14
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
Все
Кривбасс
Бетис
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
27 ноября
1
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
27 ноября
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
27 ноября
1
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+